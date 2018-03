Celeste Muriega y una producción mega ardiente con su hermana: “Ahora nos llevamos mejor”

Tras romperla como figura de “Bien Argentino” y de cara a la gira internacional del musical que fue furor este verano en Carlos Paz, CelesteMuriegaposó junto a su hermana mayor, Lorena, en una producción de fotos para el infarto.

En diálogo con Paparazzi, Lorena Muriega contó que es personal trainer y que está en pareja con Diego Copla desde hace seis años. Con él, trabaja en un gimnasio de Haedo.

Según Celeste Muriega, la relación con su hermana mejoró con el tiempo: “Ahora nos llevamos mejor que de chicas, ja, ja. Yo era una niña brava y muy pegada a mi hermana, tanto que ya no sabía como separarme un poco. Hasta que crecí y me independicé por demás. Ahora, cuando pasan unos días sin verme, me extraña”.

“Somos el blanco y el negro, como cuando son dos hermanos sin más hermanos. Pero somos parecidas en como nos criaron, en los valores que nos dieron nuestros padres, ser respetuosas, agradecidas, generosas y buena gente”, agregó Lorena. Además, las Muriega contaron que uno de los acuerdos que tienen es no salir con el mismo chico.