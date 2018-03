Municipales de paro hoy y mañana

Un nuevo paro municipal se pondrá en marcha hoy tras fracasar el último martes la negociación paritaria. Los servicios se verán interrumpidos hoy, a pesar de la intención de los intendentes y presidentes comunales que ayer solicitaron la conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo. Pero FESTRAM y SEOM ratificaron la realización del paro de actividades para los días jueves 22 y viernes 23 de marzo, al menos en el comunicado expresado por los gremios ayer por la tarde.

Esto se debe a la imposibilidad de reunir en tan corto plazo al Plenario de Secretarios Generales de FESTRAM, único con la facultad de acatar una Conciliación Obligatoria. En tanto, la novedad será el nuevo encuentro entre Intendentes y los representantes paritarios de trabajadores y trabajadoras municipales, en el que intentarán destrabar el conflicto esta tarde.

"Ojalá podamos impedir el del viernes. Hasta que ellos no sean notificados y se expidan, no lo vamos a poder hacer", expresó la secretaria de Hacienda del Municipio, Marcela Bassano, en relación a que el paro de hoy estaba lanzado y sin poder ser interrumpido. Pero existen posibilidades, según pudo averiguar este Medio, de que el paro de mañana no se realice.

En tanto, la funcionaria agregó que "no encontramos predisposición de la otra parte para seguir charlando, ya que lo último que nosotros le pedimos fue un cuarto intermedio para el jueves a la tarde, para poder seguir en el día miércoles trabajando en la propuesta que acercara las partes tras el pedido que hicieron", dijo en Radio ADN de nuestra ciudad y agregó: "esta decisión obligó a que los paritarios presentemos esta mañana -por ayer- en el Ministerio de Trabajo un pedido de conciliación obligatoria. Lo ideal sería poder resolver estas situaciones sin llegar a estas instancias de intervención del Ministerio, que obliga a otro tipo de reuniones y actitudes. Sinceramente creo que todos pensábamos que podíamos estar cerrando porque el esfuerzo que hicimos es bastante importante, que quizá no se ve en la parte de Festram. Recordemos que partimos en 16,5% en tres tramos y terminamos trabajando en un 18% en dos tramos, acortando justamente un tramo".

Además, Bassano dijo que estas medidas atrasan la liquidación de sueldos de los empleados, ya que se tenían pensados los depósitos para el último día hábil, como se viene realizando habitualmente. Según la funcionaria, esto se dificultaría mucho. En tanto, dijo que no se habló de descuento de días en los encuentros.

Por último, deslizó que a los municipios le preocupa la semana que viene, que es muy corta, donde va a haber muchos días seguidos sin servicios municipales. "Lo peor que nos podría pasar es que la semana que viene haya más medidas de fuerza. Reitero, no sólo a los ejecutivos, sino a los vecinos", concluyó Bassano.

"ESTA MUY DIFICIL

IR AL SUPERMERCADO"

La secretaria adjunta de Seom, Analía Volz, expresó en relación a las negociaciones que "fue una reunión compleja. Se dificultó la negociación en el garantizado y en el no recomponer enero y febrero. No tener compensaciones en esos meses. Evidentemente fue complicada porque los paritarios del sindicato decidieron esta medida de fuerza. Pensábamos que no iba a pasar", dijo.

Por su parte agregó que "siempre pensamos en los trabajadores. Está muy difícil ir al supermercado, el pago de los impuestos, servicios, tarifas. Y la oferta salarial de este año cuesta menos de la mitad que la del año pasado y pensar cómo se ha incrementado de manera increíble", dijo en la misma Emisora.

Volz dijo que hay que repasar las ganancias de todos los trabajadores, ya que no todos cobran lo mismo y este aumento, en un trabajador con sueldo mínimo, es diferente. "Lo bueno que se dio en la provincia es la cláusula gatillo, que al menos te garantiza no estar debajo de la inflación que hay. A nivel nacional pudieron un techo del 15%, y no se aceptó. Tenemos un salario familiar que hace 10 años que no tiene aumento, y eso no sale por paritaria, sale por un decreto de un gobernador. Un nacimiento por hijo, para un empleado municipal, es de $ 200... no alcanza ni para el sellado del sanatorio", concluyó.

Con información de La Opinión