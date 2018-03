Un académico argentino presentó ante los kelpers una propuesta para solucionar el conflicto de Malvinas

¿Qué pasaría si mañana el Reino Unido accediera al pedido argentino de "negociar" que se repite desde hace 36 años? ¿Qué propuesta llevaría la Argentina a esa mesa de negociación, tan largamente ansiada? Si bien se suele repetir que la de Malvinas "es una política de Estado", en rigor nadie en la Argentina ha discutido seriamente un modo realista de lograr el reconocimiento de la soberanía argentina sobre el archipiélago, por lo que lo único compartido es el objetivo.

La carencia argentina de una propuesta concreta hace que el vacío se llene con "las ideas más recalcitrantes, que no quieren que haya una solución: lo que circula en los medios de Gran Bretaña y las Islas es que es la Argentina la que quiere colonizar las Malvinas, que queremos crear una situación extraña a lo que es hoy la situación de las Islas", explicó el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen, quien fue abogado de la Argentina en las disputas con Uruguay, por las pasteras, y contra Ghana, por la Fragata Libertad.

Para salir del "punto muerto" en el que se encuentra hoy el conflicto, Kohen propone comenzar a discutir una propuesta concreta. Y para hacerlo, la semana pasada viajó a las Islas Malvinas, alquiló el salón de la Cámara de Comercio local y puso un aviso en el diario local invitando a los isleños a escuchar sus "Ideas para avanzar en la solución de la disputa por las Islas Malvinas". La respuesta fue algo desalentadora: sólo ocho isleños concurrieron, algunos de ellos muy hostiles. "Una persona me dijo que yo era el mal, otro me dijo que yo era el enemigo y otro me dejó un mensaje anónimo en el hotel", recordó entre risas.





Pero ¿de qué trata esta primera propuesta para la solución del conflicto por la soberanía de Malvinas? Son 20 puntos que Kohen resume en cuatro palabras: soberanía argentina, autonomía isleña. De modo algo más detallado, se prevé la constitución de una provincia especial con un régimen aduanero, fiscal, migratorio y monetario propio, la coparticipación de lo producido por la explotación de la plataforma continental y la zona económica exclusiva, y, la medida más polémica, la posibilidad de que los isleños puedan realizar un referéndum a los 30 años de vigencia del sistema y adquirir la soberanía plena.

Conciliación

Tomando el antecedente de la disputa entre Timor Oriental y Australia por la plataforma continental (donde era aplicable la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), Kohen propone utilizar este mecanismo de resolución de conflictos que es similar al de un procedimiento arbitral, donde hay una comisión de conciliación compuesta por cinco miembros, algunos de ellos designados por las partes y otros designados por un mecanismo previstos. Las partes presentan ante la comisión su caso como si fuera un caso contencioso, pero la ventaja es que no sólo se pueden discutir cuestiones jurídicas, sino otras que van más allá. Luego de oír a las partes, el cuerpo elabora una propuesta, que tiene en cuenta los elementos jurídicos y extrajurídicos. La propuesta de la comisión no es vinculante, y puede ser rechazada por alguna de las partes.

El procedimiento es confidencial y no se corre riesgo, porque no hay posibilidad de imponer la solución que surja como propuesta. "Es una manera de avanzar", dice Kohen.

Provincia especial

Si bien en la actualidad se las considera parte de Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deberían constituir una provincia especial separada. En efecto, la ley de provincialización de Tierra del Fuego dice en su artículo 2 que su territorio queda sujeto "a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno provincial".

"Si hay una solución a las Malvinas, la solución no va a ser que pertenezca a la provincia de Tierra del Fuego: esto es parte de la propaganda británica, muy presente en las islas, que dice que los consideramos parte de esa provincia, cuando es evidente que no puede aplicarse el mismo régimen de la provincia de Tierra del Fuego a la situación actual de las Islas, si es que queremos respetar el precepto constitucional que dice 'respetando el modo de vida de sus habitantes', y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Comité de Descolonización, que hablan de respetar los intereses de los habitantes", explicó el abogado.

Según su criterio, esto resultaría atractivo para los pues en la actualidad el Reino Unido considera a las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur un territorio de ultramar distinto del de Malvinas, con lo cual los recursos marinos alrededor de esas islas son directamente explotados –ilegalmente- por el Reino Unido.

El nombre de las islas

"Hay mucha confusión en esto: las Islas Malvinas son las Islas Malvinas en castellano, son las Falklands Islands en inglés y îles Malouines en francés… Se ha politizado la cuestión del nombre de las islas, cosa que no era así en el siglo XIX o antes. Decir Malvinas Islands es tan absurdo como decir Islas Falklands. Nos perdemos en el laberinto de cuestiones accesorias".

El nombre de la capital

Si bien es un punto sensible, para Kohen no hay dudas: "El nombre de Puerto Argentino fue colocado por un decreto del gobierno argentino de abril de 1982. Durante todo el tiempo anterior a abril de 1982 utilizamos en el territorio continental la expresión 'Stanley'. Creo que en una resolución del conflicto el decreto del Poder Ejecutivo diciendo que el nombre de una localidad es tal sería derogado".



La organización de la provincia

En su propuesta, la provincia tendría que tener un estatuto especial, con todos los derechos y prerrogativas que tienen todo el resto de las provincias, pero con un régimen similar al de las regiones autónomas chinas de Hong Kong y Macao. Se trataría de un régimen de autonomía con características propias: régimen aduanero, fiscal, monetario y de inmigración propio. También podrían conservar el inglés como lengua oficial.

Régimen migratorio especial

Ayudaría a contrarrestar la idea de que Argetina busca imponer un cambio total en la composición demográfica de las Islas. "Si decimos 'respetando el modo de vida de sus habitantes', esto es algo importante, como lo es que el inglés sea el idioma oficial", afirma Kohen, y explica: "La autoridad de la provincia especial decidirá quién puede residir ahí y quién no. No cualquier argentino podrá vivir ahí: este régimen migratorio especial existe, además de en Hong Kong y en Macao, en la región de San Andrés en Colombia. Un colombiano de Bogotá, si quiere mudarse a San Andrés o Providencia, necesita la autorización del gobierno de San Andrés o Providencia. Es una manera de preservar el modo de vida de sus habitantes: si el día de mañana 10 mil argentinos se instalan en las islas Malvinas, habrá un cambio total en la composición demográfica y en el modo de vida de sus habitantes".

Recursos naturales de los espacios marítimos

En la actualidad, en Argentina las provincias costeras son las titulares de los recursos naturales del mar territorial, por lo que nada impide que se aplique el mismo criterio para las Malvinas.

Plataforma continental y zona económica exclusiva

Para Kohen, sobre este punto -tal vez uno de los más álgidos- es posible pensar un régimen de coparticipación entre el Estado federal y el Estado provincial.

Representación propia en organismos internacionales técnicos

Inspirado en la situación de Groenlandia, que es parte de Dinamarca pero tiene representación propia en el Consejo del Ártico. Así, los isleños podrían tener sus propios representantes en los organismos técnicos internacionales donde tengan intereses.

Organización regional de ordenamiento pesquero en el Atlántico Sur

Impulsada por los británicos desde hace tiempo, un eventual organismo que ordene la pesca en el Atlántico Sur es algo que la Argentina no puede aceptar hasta tanto haya una solución de la controversia por Malvinas. En un eventual acuerdo, podría aceptarse que la Argentina promueva ese organismo y que tenga participación de la provincia especial.

Doble nacionalidad

Por la ley argentina, los nacidos en las islas Malvinas son argentinos. Sin embargo, la Argentina no puede privarlos de la nacionalidad británica a aquellos que la ostentan. En el marco de un acuerdo, podría especificarse que todos los descendientes hasta el final de los tiempos de las Islas que gozan de nacionalidad británica podrán seguir teniendo nacionalidad británica. "Es un punto que podría darles una estabilidad que hoy no tienen: de la misma manera que el parlamento británico en el '83 les dio la ciudadanía plena con posibilidad de establecerse en la metrópolis, en el futuro podría sacárselos -por más que hoy suene improbable-. Si en un acuerdo internacional el Reino Unido se compromete a que todos los descendientes de las Malvinas serán británicos, es una estabilidad el Parlamento británico hoy no les da", sostiene Kohen.

Aceptar la exploración científica en las Georgias y Sandwichs del Sur.

Aceptar la constitución de un consulado británico en las islas.

Desmilitarización

En un plazo breve, el Reino Unido debería retirar sus tropas. La provincia podría constituir una fuerza policial provincial, pero las islas debería ser desmilitarizadas.

Garantes

También podrían establecerse dos países garantes para fortalecer la idea del cumplimiento. Si bien en el CARI evitó dar nombres, trascendió la posibilidad de que los garantes fueran Canadá y Brasil.

Referéndum

Es uno de los puntos más polémicos, y copia el modelo que aplicó Francia en el territorio de ultramar de Nueva Caledonia. En 1988, para sofocar un movimiento independentista, François Mitterrand ofreció un acuerdo más favorable a los kanak con la posibilidad de realizar un referéndum 30 años después.

"Los isleños no son titulares del derecho de libre determinación, no pueden decidir la controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Sin embargo, se puede pensar una fórmula según la cual después de 30 años de aplicarse este régimen, pueda organizarse un referéndum para decidir si se mantiene esta situación o si las islas podrían asumir una soberanía plena. Para convocar a ese referéndum, serían necesarias tres quintas partes de la Asamblea. Hay que examinarla, pero es una propuesta que permitiría una conciliación de las diferentes posiciones de las partes", dice el especialista.

Corte Internacional de Justicia

Debería preverse un mecanismo de solución de controversias en caso de conflictos sobre la interpretación del acuerdo, que prevea la participación de los países garantes y a la Corte Internacional de Justicia como tribunal de alzada.

Previsiblemente, la propuesta de Kohen -argentino, pero vive desde hace años en Suiza, donde es profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, y es secretario general del Institut de Droit International- tuvo mejor acogida entre los diplomáticos argentinos que los escucharon en el CARI que entre los pocos isleños que lo hicieron la semana pasada.

Más allá de las posibilidades de prosperar o no, la propuesta tiene el valor de ser la primera que da algunas precisiones sobre posibles soluciones, echando mano a mecanismos ya utilizados por otros países. Además, como "es muy probable que la opinión pública argentina tenga una idea muy abstracta sobre qué serían las Islas Malvinas una vez resuelto el conflicto", sirve también para comenzar a delinear algunos contornos más precisos.

La propuesta está más dirigida a los isleños que al Reino Unido, una paradoja que Kohen reconoce: "Por ahí ese es el lado por el que podemos avanzar. El Reino Unido ha dicho y ha repetido hasta el cansancio que hará lo que los isleños quieren. Tenemos que tener una política para los isleños".

