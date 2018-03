Desafuero de CFK: Se enojó Pichetto

En el día de hoy, La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió por primera vez con el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, que se molestó cuando el oficialismo y el kirchnerismo pusieron sobre la mesa el pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El tema del pedido de desafuero contra la senadora del Frente para la Victoria fue planeado por el senador de Cambiemos, Ernesto Martínez, que pidió, sin aludir directamente a la ex presidenta, que la comisión se aboque a tratarlo "el primer miércoles" lo que llevó al jefe del bloque del FPV, Marcelo Fuentes, a realizar una encendida defensa según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Pichetto tomó la palabra y declaró, "me molesta cuando no cumplen las reglas, cuando se incurre en la estupidez y plantean temas que no están en agenda, me molesta cuando no cumplen los acuerdos".

Tras sus palabras alusivas al entendimiento al que habían llegado Cambiemos y el Justicialismo respecto a dejar para más adelante la cuestión del desafuero, el jefe de la bancada del PJ arrojó el micrófono sobre la mesa y se fue molesto.

Fuente: Perfil