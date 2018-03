2 de 3: El Gobierno nombró a la esposa de un funcionario

El presidente Mauricio Macri anunció en enero pasado que los familiares de los ministros no van a poder ser miembros del gobierno. Lo hizo durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en la que destacó que el Estado quiere "dar el ejemplo" y "redoblar el esfuerzo" que están haciendo los argentinos.



La medida venía en un pack de 3: también anunciaba que los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo y que se reduciría uno de cada cuatro cargos políticos.



No se cumplieron aún dos meses de aquel anuncio y el jefe de Gabinete Marcos Peña nombró a Mora Jozami, esposa de Fulveo Pompeo, Secretario Estratégico del presidente Mauricio Macri al frente de una suerte de "ministerio de focus groups".



Pompeo es un dirigente cercano que acompaña al presidente desde su época como jefe de Gobierno porteño, y su esposa fue designada hoy al frente de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Unidad de Opinión Pública" que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.



Por medio de la Resolución 46/2018 de la Jefatura de Gabinete de Ministros publicada hoy en el 'Boletín Oficial', Marcos Peña puso en funciones a Jozami quien tendrá por función, entre otras cosas, "elaborar un plan de seguimiento de la opinión pública que permita monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población como insumo para el diseño y la implementación de políticas públicas".



En otras palabras analizará los resultados de encuestas y focus groups para definir la posición que debería tomar el gobierno de Macri en los diferentes debates que atraviesen la sociedad y la agenda política.



Deberá además "recabar información sobre las principales demandas y problemáticas de los ciudadanos y evaluar el nivel de conocimiento por parte de la ciudadanía de las políticas del Gobierno Nacional".



Cuando a fines de enero el presidente firmó el decreto que prohíbe la designación de familiares de altos funcionarios en la función pública, en su artículo 1 se estipuló que "no podrán efectuarse designaciones de personas bajo cualquier modalidad, en todo el Sector público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros ydemás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro".



Aunque Mora Jozami ya se desempeñaba en la función pública esta es la primera vez que es designada tras la publicación del decreto que impide nombrar a familiares en la función pública.



La mujer de Pompeo tendrá ahora rango y jerarquía de Subsecretaria y se prevé que la Unidad de Opinión Pública será disuelta el 31 de diciembre de 2019, es decir en simultáneo con el fin del actual mandato presidencial.



Pero eso no es todo. También ayer, Peña, a través de la Decisión Administrativa 338, autorizó a incorporar 7.000 nuevos empleados de planta permanente.



En su artículo cuatro se lee: "Autorízase, como excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.431 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018, la cobertura mediante los respectivos procesos de selección de SIETE MIL (7.000) cargos vacantes pertenecientes a la reserva establecida por el artículo 6° de dicha Ley, en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06 y sus modificatorios".

