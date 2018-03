El Gobierno no habilitará fideicomisos con Anses

Finalmente Mauricio Macri volvió a ceder y no habilitará la creación de fideicomisos con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de Anses (FGS), una de las medidas del megadecreto que firmó el pasado 10/01 y que su contenido se debate en un total 3 proyectos de ley.



Una de ellas está destinada a temas financieros y finalmente no fue tratado este mediodía como estaba previsto porque Cambiemos no puedo lograr conseguir de Argentina Federal, el bloque de los gobernadores y único aliado posible para conseguir mayoría.



Este mediodía Marcos Peña y Mario Quintana se reunieron con legisladores de Cambiemos y aceptaron que sólo sería posible reemplazar el megadecreto por leyes si el capítulo de Anses quedaba atrás.



Además de crear operaciones financieras, como fideicomisos, se excluía al FGS. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo soberano de inversión compuesto por diversos tipos de activos financieros, y es parte del Sistema Integrado Previsional Argentino de la ley de contratación pública. Las inversiones del FGS procuraban, hasta diciembre de 2015, promover el crecimiento económico, generar más empleos y evitar la especulación financiera. Hasta entonces, el rendimiento de los activos era utilizado como fuente de financiamiento para programas de seguridad social, incluyendo Conectar Igualdad y PRO.CRE.AR, entre otros. A partir de una ley sancionada en junio de 2016, el futuro del FGS es incierto.



Eso también quedará atrás y así este miércoles 21/03 ese proyecto tendrá dictamen como ya lograron este martes 19/03 los otros 2 y por la tarde serán aprobados en el recinto.



Un fideicomiso o fidecomiso​ es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona para que esta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un 3ro, llamado beneficiario, y se transmita su propiedad, al cumplimiento de un plazo o condición, al fideicomisario, que puede ser el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario u otra persona.

Al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria en todas las empresas.

Urgente 24