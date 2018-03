"Auténticos", la campaña para el Día Mundial del Síndrome de Down 2018

Este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. En ese marco Down España ha lanzado la campaña "Auténticos" para aumentar la visibilización de las personas con esta discapacidad intelectual, con el objetivo mejorar su inclusión social.

Para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down en 2018, que se conmemora el 21 de marzo, Down España lanzó ‘#Auténticos’, una campaña para aumentar la visibilización de las personas con esta discapacidad intelectual, que apunta a mejorar su inclusión social.

La pieza pretende “reflejar la autenticidad de las personas con síndrome de Down, su naturalidad y espontaneidad. El auténtico es el que no tiene imitación, el genuino, el que se muestra tal y como es, sin artificios”, según define la organización.



“El objetivo es que la sociedad se acerque más a la manera de ser, pensar y sentir de este colectivo,y que los descubra como no lo había hecho hasta ahora”, explica Down España.

Día Mundial del Síndrome de Down

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución del 19 de diciembre de 2011 designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades, y la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

La resolución invita a todos los Estados miembros, las organizaciones competentes del sistema de la ONU y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente el Día Mundial del Síndrome de Down con miras a aumentar la conciencia pública sobre esta cuestión.

Y los alienta a que adopten medidas para que toda la sociedad tome mayor conciencia, especialmente a nivel familiar, respecto de las personas con síndrome de Down.

