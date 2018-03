EE.UU. defendió las trabas al comercio y habló de mejoras en la economía argentina

No nos asusta, dijo el secretario del Tesoro sobre una posible alza proteccionista global. Elogió las medidas de Macri

“Han sido muy productivas y estamos contentos con las mejoras en la economía argentina”. Así se refirió ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, a las políticas económicas de la Argentina y luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el lunes solicitara a Washington ser exceptuado de los aranceles al aluminio y el acero. Las declaraciones del estadounidense fueron en una conferencia de prensa al cierre del encuentro entre ministros de Economía y presidentes de bancos centrales que duró dos días en Buenos Aires.

Esta y otra definición sobre Venezuela (“Estamos considerando sanciones adicionales”), fueron las únicas apreciaciones públicas de Mnuchin en Buenos Aires no relacionadas a la cuestión de los aranceles. De hecho, la conferencia se centró en explicar y argumentar el por qué la medida de Donald Trump y cuál es la visión de Washington al respecto.



“Es el resultado de prácticas desleales y por eso nosotros respondemos de esta manera”, dijo Mnuchin, quién señaló además ante los periodistas que medidas de esta naturaleza podían vislumbrase desde hace tiempo atrás y no debían tomar por sorpresa a nadie. De hecho, expresó que Estados Unidos ha sido “muy transparente” sobre sus políticas económicas y “quiere un comercio libre y justo y con trato recíproco”.

Consideradas por la mayoría de sus pares como proteccionistas (ver más ‘En el cierre del G-20...), el secretario del Tesoro expresó ayer otra visión al respecto. “Esto no es sobre proteccionismo, sino sobre trato recíproco. No buscamos nuestra protección, buscamos un comercio libre y justo en el comercio de acero y aluminio”. Incluso, cuando se le preguntó si no temía que “otros respondan” la respuesta de Mnuchin fue directa: “No nos asusta”. Y agregó que, en lo que al comercio se refiera, “esta administración se asegurará que somos tratados de manera justa”.



El secretario del Tesoro se excusó de comentar sobre el número de países que podrían finalmente quedar exceptuados de la medida, como México y Canadá. Argentina es uno de ellos. También la Unión Europea. Bruno Le Mairé, ministro de Economía de Francia, fue ayer enfático al respecto: “Esperamos firmemente que todos los miembros de la Unión Europea sean exceptuados de las medidas”. Mnuchin, por su parte, señaló: “Esperamos que el presidente (Trump) tome una decisión pronto”. Nota al pie: Le Marié dijo ayer por otro lado que las negociaciones entre la UE y el Mercosur siguen su cauce y reconoció, como ya había hecho el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en enero, “dificultades” y “sensibilidades” alrededor del eje de la agricultura, específicamente el sector de la carne. El funcionario no obstante hizo hincapié en que se busca un acuerdo.

Por su parte, en Buenos Aires, el ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, señaló que las medidas de Trump disparan una oportunidad histórica para que la UE y el Mercosur apuren un acuerdo. En abril habrá un reunión entre los organismos políticos de los bloques, contó ayer Nicolás Dujovne.

