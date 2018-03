¿Cero resentimientos? Jimena Barón explicó por qué le mandó este mensaje a Del Potro

¿Quién dijo que todos los ex tienen que terminar sus relaciones en malos términos? Jimena Barón y Juan Martín del Potro son claro ejemplo que no siempre es así. La actriz le mandó un tuit al tenista cuando ganó el título del Master 1000 de Indian Wells, frente a Roger Federer. “El mejor del mundo @delpotrojuan que orgullo”, fue el mensaje de cantante de “La Tonta”.

Como era de esperar, los rumores de reconciliación entre ambos empezaron a circular cada vez con más fuerza. Pero Jimena Barón, durante su visita en “Cortá por Lozano”, se ocupó de contar las razones por las que escribió lo que escribió. “Antes del partido no le escribí. Esperé a que gane. Me puse contenta. Antes de estar con él fui su fan, como todos los argentinos, y ahora volví al modo fan. Porque no estoy con él. Lo adoro. Juan es lo más”, explicó la actriz.

Cuando Verónica Lozano le preguntó si seguía manteniendo relación con Delpo, Jimena Barón contó: “No, nos escribimos. Ahora le escribí porque salió campeón. ¿Cómo no le iba a escribir? Es más, prendí una vela, lloré. Hice lo mismo que hacía cuando estaba de novia, pero estando sin él”.