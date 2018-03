Un noticiero británico denunció que Cambridge Analytica, la empresa involucrada en el escándalo de Facebook, habría operado en elecciones en la Argentina

Un informe del noticiero británico de Channel 4, a través de una cámara oculta, dio a conocer que Cambridge Analytica (CA), la compañía británica de análisis de datos online, que está acusada de recolectar datos de Facebook para diseñar la campaña electoral de Donald Trump , habría actuado en el país y en más de doscientas elecciones en todo el mundo -incluidas las de Nigeria, Kenia, República Checa e India.

Un periodista se hizo pasar como político de Sri Lanka y registró al presidente ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, y a otros dos directivos subalternos de él, Mark Turnbull y Alex Tayler, mientras hablaban sobre supuestas estrategias para manipular a los electores. Los tres se jactan de sus capacidades para interferir en los procesos electorales.

El informe, disponible en el canal de YouTube de la emisora, se suma a las investigaciones realizadas por The Observer, The New York Times y The Guardian sobre esta compañía y su accionar respecto a los datos recolectados desde perfiles de Facebook para construir modelos e influir en los resultados más impactantes de la política internacional, como la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y el Brexit en Gran Bretaña.

La vinculación con la Argentina se menciona al principio del informe de Channel 4, acompañada de imágenes de manifestantes embanderados con los colores patrios. Aunque no se desarrollan detalles sobre cuáles son las elecciones a las que refieren, la investigación denuncia que los empresarios operaron en el país, desde CA y su empresa matriz Strategic Communications Laboratories (SCL). Esto se habría realizado en menos de cinco años, momento en que se creó la compañía británica.

Cambridge Analytica rechazó las acusaciones realizadas. "La historia de esta noche de @Channel4News ofrece una imagen muy engañosa de la compañía y de lo que hacemos", expresaron en su cuenta de Twitter.

A través de un comunicado la empresa manifestó: "El informe se editó para tergiversar groseramente la naturaleza de esas conversaciones y así el modo en que la empresa lleva adelante su negocio".

Además, desde CA expresaron su opinión sobre el reciente escándalo de filtración de datos de Facebook vinculado con la campaña electoral del presidente Donald Trump: "Al igual que cualquier agencia de marketing, Cambridge Analytica utiliza plataformas de redes sociales para colocar anuncios pagados y contenido orgánico. El marketing influyente y la construcción de redes de base son actividades comunes en las campañas políticas modernas".

Fuente: La Nación