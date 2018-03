Rumores: Puertas adentro, se adelantaron las ganas de ver a Vidal presidente

Las aspiraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal, uno de los pilares de Cambiemos, son conocidas y nada descabelladas dada su performance en la provincia: un segundo mandato provincial, lo cual no le representaría un enorme desafío, sobre todo después de la exitosa recuperación del Fondo del Conurbano, con el cual puede avanzar con enormes mejoras en territorio donde tampoco proliferan grandes oponentes.

A la par, en el mundo PRO sostienen que para continuar al mando del país será necesario desde ahora tener mucho margen político dado que los ajustes serán más obligatorios que necesarios para poder mantener la estabilidad económica. De ahí que muchos comenzaron a encastrar a Vidal, la figura con mejor imagen del Gobierno, en este lugar.

No son pocos los que, dentro de Cambiemos, no ven con malos ojos que sea la gobernadora la que se postule para continuar la presidencia de Mauricio Macri, y así, de paso no contradecir los planes de eternidad que antaño solía criticar el propio mandatario nacional.

Esto es, un paso de Vidal por el poder asegurando otros cuatro para luego redefinir roles. Similar a la estrategia que organizaron los K, antes de la muerte de Néstor, claro.

Son rumores, claramente rechazados por voceros de la Rosada y la Gobernación. Lo difícil es negar que la mujer fuerte de Cambiemos no esté preparando su futuro para la presidencia.

Quizás no sea 2019. El objetivo personal estaría fijado al menos para 2023... Pero esa será otra historia.

Urgente 24