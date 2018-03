Cambridge Analytica, la empresa involucrada en el escándalo de Facebook, habría operado en elecciones en Argentina

Cambridge Analytica (CA), la empresa acusada de recolectar datos personales de Facebook para diseñar "campañas sucias" en diferentes países, habría actuado en la Argentina. Así se desprende de un informe periodístico -que incluyó cámaras ocultas- realizado por el noticiero británico de Channel 4, que generó un fuerte impacto internacional, al punto que empujó a una abrupta caída en la cotización de la compañía que lidera Mark Zuckerberg.

El noticiero británico grabó al presidente ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, y a otros dos directivos subalternos de él, Mark Turnbull y Alex Tayler, con un engaño: un periodista encubierto como político de Sri Lanka los hizo hablar de todas sus estrategias para manipular a los electores y, también, a los dirigentes. El informe, disponible en el canal de YouTube de la emisora, le pone rostro y voz real a las notas de investigación realizadas por The Observer, The New York Times y The Guardian, que habían detallado las maniobras realizadas en base a millones de datos recolectados por una falla de seguridad de Facebook.



En las cámaras ocultas, alternativamente, Nix, Turnbull y Tayler se ufanan de la capacidad de interferir en los procesos electorales y se arrogan una intervención decisiva en dos de los resultados más impactantes e inesperados de la política internacional: la victoria de Donald Trump, en Estados Unidos, y el Brexit en Gran Bretaña.

Pero en esos encuentros -que Channel 4 asegura ocurrieron hacia fines del año pasado y principios de este- los ejecutivos no sólo aseguran tener la capacidad de influir mediante Facebook en el estado de ánimo y las pasiones de los electores, sino que también afirman "estar acostumbrados a operar en las sombras". En la filmación, dicen que podrían enviar "chicas de Ucrania" a eventuales adversarios políticos, para filmarlos y difundir ese material por internet. "Eso funciona muy bien", expresan en un momento los operadores captados por cámaras ocultas. También hablan de sobornos y de financiamiento espurio de campañas.

La vinculación con Argentina de estos "cazadores cazados" está dada por el propio informe de Channel 4, que desde el inicio -desde el minuto 0- pone varias imágenes de una manifestación en Buenos Aires. Tanto en el video difundido por el noticiero como en la nota publicada en el sitio web del canal, se destaca que "en las reuniones, los ejecutivos se jactaron de que CA y su empresa matriz Strategic Communications Laboratories (SCL) habían trabajado en más de doscientas elecciones en todo el mundo, incluidas las de Nigeria, Kenia, República Checa, India y Argentina".









La repercusión y la desmentida

Las imágenes con las que empieza el informe son de manifestantes embanderados de los colores celestes y blancos. Están en el Obelisco y protestan sin identificación política. Y la voz en off que destaca los desafíos y riesgos que enfrentan las democracias en tiempos de redes sociales. Apenas se publicó este lunes el informe de Channel 4, Clarín consultó en fuentes de todos los sectores políticos sobre si sabían quién era CA o Strategic Communications Laboratories.

"Esa consultora nunca trabajó con Cambiemos", fue la respuesta breve que recogió este medio de fuentes políticas del oficialismo. En la oposición, y tras varias consultas, también dijeron desconocerla. Pero en el país hay una filial de SCL, con dirección, pero sin teléfono, sino, apenas, una dirección de correo electrónico. En la noche del lunes desde allí no hubo nadie que respondiera.

Fuente: Cronista