Jimena Barón descubrió que su tatuaje chino no significaba lo que pensaba

Desde hace años el furor por los tatuajes fue creciendo y entre los modelos más destacados están las inscripciones chinas, con significados especiales en la lengua oriental.

Jimena Barón se hizo un sexy tatuaje en la espalda, arriba de su cola, y contó que fue engañada con el significado. La actriz se realizó una inscripción en chino, pero descubrió que no era lo que pensaba.

En una entrevista con la revista Caras, Jimena Barón contó la desilusión que se llevó cuando fue a China y descubrió el verdadero significado de su tatuaje.

“Postres. Me chamuyó el de la Bond. Fui a China el año pasado y me dijeron que me tatuaron POSTRES”, dijo Jimena Barón.