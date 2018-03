Paridad lejana: hay sólo tres mujeres por cada diez puestos públicos

Sólo hay tres mujeres por cada decena de puestos públicos en el Estado nacional. De los poco de más 400.000 empleados y contratados en el Gobierno, ellas son unas 144.000. Curiosamente, la mayor cantidad, en términos reales, trabajan en los ministerios de Defensa y de Seguridad.

El dato fue revelado por el jefe de Gabinete Marcos Peña en su último informe de gestión al Congreso, presentado la semana pasada. "En la Administración Pública a diciembre 2017 trabajan 144.169 mujeres que representan un total del 36% sobre el total de empleados públicos y personas contratadas", respondió a la pregunta 1265.

El porcentaje se revela, por otra parte, en medio del impulso oficial por la paridad de género, agenda auspiciada por el propio presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa, a modo de prólogo de la multitudinaria marcha femenina del 8M. En esa línea, esta semana la vice Gabriela Michetti encabezará una cumbre de mujeres de Cambiemos.

A pesar de las intenciones, el proyecto de ley oficial de igualdad salarial fue criticado por la oposición, ya que no obligaría a las empresas a cumplirlo. "Queda sólo en el plano testimonial al no imponer ni considerar ningún tipo de sanciones en caso de incumplimientos", reprochó, por ejemplo, el bloque de Diputados del FpV-PJ, que no fue el primero ni el único.

Si se cuenta la cantidad de mujeres por ministerio, aparecen datos llamativos. Con 29.439 empleadas y contratadas, la cartera de Defensa acapara el 20,4% del total. Sin embargo, en una dependencia de casi 108 mil contratos, lejos está de la paridad de género. En segundo lugar, el ministerio con más mujeres es Seguridad: 23.580 (16,4%). Lo siguen Salud con 18.492 (12,8%); Hacienda, 12.337 (8,6%); Trabajo, 10.556 (7,3%); y Ciencia, con 8012 (5,6%).

La tabla continúa con Agroindustria, 6717 (4,7%); Justicia y Derechos Humanos, 6063 (4,2%); Desarrollo Social, 5585 (3,9%); Interior 5112 (3,5%); Transporte, 3076 (2,1%); Cultura, 2494 (1,7%); Energía, 2106 (1,5%); y Presidencia, 1896 (1,3%). Finalmente, Modernización, 1675 (1,2%); Producción, 1594 (1,1%); Educación, 1403 (1,0%); Relaciones Exteriores, 1.243 (0,9%); Ambiente, 1051 (0,7%); Jefatura de Gabinete, 845 (0,6%); Finanzas, 552 (0,4%) y Turismo, 341 (0,2%).

Con el reciente decreto 174/18, que buscó eliminar los llamados cargos políticos, las mujeres perdieron terreno en los puestos jerárquicos. Según un relevamiento de Cippec, con el recorte, "del total de 99 secretarías y subsecretarías que se eliminan, 24 se encontraban en manos de mujeres". Esto significó que de las 51 sillas jerárquicas que tenían, pasaron a ocupar 27. "En términos relativos, la participación de las mujeres sobre el total de cargos políticos, también se traduce en una merma de tres puntos porcentuales (de un 17% a un 14%)", concluyó el informe de la ONG.

La paridad de género no es la única deuda pendiente en las contrataciones del Estado. En junio del año pasado, también Peña informó que del 4% del cupo (obligatorio por ley 25.689) para personas con discapacidad, apenas se llegaba al 0,95%.

Fuente: Cronista