Frigerio, a gremios: "En paritarias no se debe perder de vista bajar la inflación"

El ministro del Interior pidió ir en "consonancia con ese objetivo". Además, le restó importancia al encuentro presidido por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. “Son los sectores que no acompañaron al Gobierno en el trabajo con la CGT”, dijo

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pidió a los gremios "actuar con consonancia" con el objetivo de bajar la inflación, de cara a las negociaciones paritarias de este año y relativizó el encuentro encabezado por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo a los que refirió como "sectores que no acompañan al Gobierno".

"Creemos en las paritarias libres, pero si tenemos una lucha contra la inflación todos los sectores tienen que actuar en consonancia. Lo lógico sería que la discusión paritaria tenga en cuenta esto", reflexionó en el programa Código Político, del canal TN.

En esa línea calificó a la cláusula gatillo como "un buen instrumento del que no hay que enamorarse", y descartó utilizar ese mecanismo, que permite una reapertura de las negociaciones si la inflación supera un tope pre-establecido, porque "hoy el país tiene una pauta inflacionaria revisada".

Frigerio insistió: "No podremos derrotar a la inflación si no bajamos el déficit fiscal. Desde 2004 los recursos del Estado fueron mayores a los gastos. Hemos bajado el déficit fiscal con una economía creciendo que hace mucho no ocurría".

"Creemos en las paritarias libres, pero si tenemos una lucha contra la inflación todos los sectores tienen que actuar en consonancia. Lo lógico sería que la discusión paritaria tenga en cuenta esto"

El funcionario se refirió, por otra parte, a la cumbre sindical que protagonizaron Hugo Moyano y Luis Barrionuevo en Mar del Plata y aseguró: "Son sectores que no nos acompañan en los cambios laborales que impulsamos".

"Se reunió un sector del sindicalismo, no todo el sindicalismo; y fueron quienes no acompañaron el proceso largo y profundo que, durante varios meses, impulsamos para cambiar el vínculo laboral entre los trabajadores y las empresas", afirmó al referirse al encuentro entre el líder camionero y el gastronómico, que unificaron posturas contra el techo de 15% que el Gobierno impulsa para las paritarias.

Y concluyó: "No nos sorprende ni ese almuerzo ni las declaraciones".

Fuente: Cronista