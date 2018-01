Irónica respuesta de empleados del restó de Punta del Este contra Candelaria Tinelli

Los empleados de la pizzería y parrilla se burlaron de la hija de Tinelli disfrazados de ladrones.

Ocurre que la it girl había manifestado que cuando se retiró con su grupo -alrededor de las 4 de la mañana- no quedaba nadie más que los dueños y los empleados. Y ni bien se percató que se había olvidado la cartera, regresó a los pocos minutos y le dijeron que no estaba allí.

Los empleados de la pizzería y parrilla se burlaron de la hija de Tinelli disfrazados de ladrones.

"Aprovecho este medio, para decirle a la gente de Uruguay , o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante “No me olvides” en Manantiales. Ademas del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable", denunció enojadísima Cande en su Twitter.

Marcelo Tinelli se sumó a la polémica vía Twitter.

La primera respuesta vino por parte de Nico Palacios, uno de los responsables del restó. "Che Cande soy Nico Palacios de No Me Olvides, nos pareces un amor y nos encantó que vinieras muchas veces a compartir. Una cagada lo qué pasó acá, no está bueno acusarnos sin estar 100% seguros, nunca en 20 años pasó algo como esto. Tenemos la mejor con vos". Además, pusieron una pizarra en la puerta del establecimiento con la polémica leyenda: "Se pierde un familiar no se va a perder una cartera".

El restaurante de Punta del Este le respondió con un cartel a Cande Tinelli.

Cande Tinelli se mostró irónica en Twitter.

Indignada con esa respuesta, la hija de Marcelo replicó con ironía: "Pido disculpas por acusar a la gente de #NoMeOlvides ,esta mal de mi parte.. al no haber mas gente que nosotros, salvo los mozos (que nos trataron mal), no imagine otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana, o no se, se la chupo la tierra quizás".

Ante esto, se sumó al apoyo del propio conductor hacia su hija, dirigida a los responsables del lugar: "Lamentable respuesta. Se tendrían que ocupar del tema, sobre todo el dueño, porque a esa hora solo quedaban los mozos, que lo único que hacían era reclamar por una mejor propina", escribió Marcelo en su cuenta.

Por eso anoche se sumó un capítulo más en esta guerra sin fin. Los empleados de No me olvides se disfrazaron de ladrones y atendieron a los clientes durante toda la jornada con antifaces y armas de juguete, burlándose de Candelaria y de la situación. Eso sí, la cartera jamás apareció...

Fuente: CLarin