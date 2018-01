Hugo Menossi se quedó corto, tiene que pedir auditar toda la obra pública de la Municipalidad

El pedido efectuado por Menossi a través de su cuenta de Fasebook:

Hola a Todos, estamos pidiéndole al Intendente Castellano que de a conocer las horas de alquiler de maquinarias por $23.196.344 que quiere licitar públicamente. Debemos llevar tranquilidad y transparencia a los vecinos. Seguidamente el Proyecto solicitando la información:

"Este cuerpo expresa su voluntad, que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la/s Secretaría/s que corresponda/n INFORME/N:

A- ¿Corresponde llevar adelante una licitación pública que contemple el alquiler de maquinarias para la realización de la Obra de Pavimento y de Cordón Cuneta con estabilizado ripio, Obras de Estabilizados, Desvío Tránsito Pesado y Mantenimiento, Conservación de Pavimento, Mantenimiento Calzadas de Tierras, P.A.E.R., Mantenimiento Cementerio, y Remodelación de bulevares; Conservación de Adoquinado, Obras por Administración, Mantenimiento (Servicios, Señalización Lumínica Vial), Entubados, Mantenimiento, O. Menores, Limpieza, y Perfilados, Obras Secundarias Canal Norte y Canal Sur que están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas; y las tareas de bajado de copa de árboles, previo a la extracción definitiva de ejemplares arbóreos y la ejecución de trabajos varios en el predio del Complejo Ambiental Rafaela (Relleno Sanitario) a cargo de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos? Por favor fundamentar por escrito.

B- En 2014 se desdobló en dos licitaciones privadas, una situación que el Bloque Pro consideraba para una licitación pública por el parecido en los trabajos a desarrollar y los insumos a utilizar, para llevar a cabo obras en la plaza del barrio Virgen del Rosario y en la plaza Madre Teresa de Calcuta del barrio Monseñor Zaspe porque supuestamente eran obras distintas, ¿por qué aquí se procede de manera diametralmente opuesta?. Fundamentar por escrito.

C- Enviar un detalle de los trabajos a realizar en los distintos lugares establecidos en el punto A- de este pedido, de acuerdo al Decreto Municipal 46567 que demandará el alquiler de maquinarias por $23.196.344 (veintitrés millones ciento noventa y seis mil trescientos cuarenta y cuatro), determinando trabajo específico y monto específico individual de cada una de las obras y/o tareas a realizar. Fundamentar por escrito.

F U N D A M E N T O S

Que ciudadanos rafaelinos se han acercado a este bloque a manifestar su preocupación por este llamado a licitación pública, puesto que, manifiestan que podrían participar en algunos puntos, pero no en otros porque son actividades diametralmente opuestas.

Que al hablar de $23.196.344 (veintitrés millones ciento noventa y seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos) y no tener un detalle específico de cada uno de los trabajos a realizar, desconocemos que trabajos específicos se van a realizar. Esto es importante para nuestra tarea legislativa debido a que recibimos reclamos de vecinos por trabajos de distintas magnitudes y no sabemos si van a estar contenidos o no en esta mega licitación.

Que en el presupuesto 2018 aparecen números generales que no se condicen con la información solicitada en la presente.

Que el DEM debe brindar la mayor información posible para llevar transparencia y tranquilidad a los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, y en pos de dar respuesta a las consultas recibidas al respecto, es que solicitamos el acompañamiento de la presente."