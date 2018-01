CUANDO LA NOTICIA ES PURA "BASURA"

La Argentina está transcurriendo por un mes que históricamente es tranquilo en materia política y social. Pero esto no significa, bajo ningún concepto o punto de vista, que los problemas no existan o que se hayan resuelto.

Reza un viejo dicho popular que “la letra con sangre entra”, y, lamentablemente, tiene mucho de cierto, aún hoy en día en que los métodos educativos han evolucionado de manera notable en Argentina y en el mundo entero.

Pero centrándonos en lo que ha sucedido en nuestro país, y en referencia al dicho en cuestión, los argentinos tuvimos que padecer, al comienzo de nuestra historia como Nación, de guerras intestinas, en las que corrieron ríos de sangre de compatriotas, para poder llegar a consolidar un sistema institucional, sanción de nuestra Carta Magna de por medio, que nos permitió crecer y ubicar a la República entre las más prosperas del planeta. De igual modo, las cruentas experiencias que nos dejaron los gobiernos de facto, en especial la última y genocida dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983, con la tragedia de miles de asesinatos, desaparecidos y apropiación de niños cometida desde el mismo seno del máximo Poder, y con secuelas que llegan hasta estos días, nos enseñaron que la única manera de vivir dentro de un estado de Derecho es a través del respeto irrestricto al sistema impuesto por nuestra Constitución Nacional para la elección de las autoridades que deben regir, por el tiempo que ella misma establece, los destinos de todos los habitantes.

Esa es una lección que, pese a las enormes diferencias que existen dentro de la ciudadanía, y a los disvalores que anidan en muchos políticos y dirigentes sociales, llegando a dividirnos de tal manera que la “grieta” que nos separa a los unos de los otros parece que jamás va a cerrarse, hemos aprendido y nos ha permitido sortear obstáculos de enorme magnitud, como las repetidas crisis de 1989 y 2001, y gozar de estos últimos más de 34 años ininterrumpidos de ejercicio del sistema democrático de gobierno, convirtiendo a este período en el más largo de nuestra historia en lo que a este sentido se refiere.

Pero, una cosa es vivir dentro del sistema democrático de gobierno y entender que es la única manera de llevar adelante la administración del Estado, y otra muy distinta es tener una democracia moderna y respetuosa de todos y cada uno de los derechos y obligaciones que de ella emanan.

Visto desde este punto de vista, nuestra actual democracia dista mucho de acercarse al grado de perfección que desearíamos tener. Pero, contrariamente a lo que se podría suponer, no es el sistema el que falla, sino los hombres y mujeres que lo conforman, vale decir la ciudadanía argentina en general, tanto autoridades como el simple hombre de la calle, pasando por todas las instituciones intermedias.

Una de las falencias más notorias, aunque quizá no la más importante, es la que se puede apreciar dentro de la misma idiosincrasia del ciudadano medio, que se mueve por andariveles extremos, exigiendo una pulcritud de medios y de formas en algunos casos y, en otros, una practicidad dentro de la acción gubernamental que siempre va en desmedro de la calidad institucional.

Así, se podría llegar a sostener que si los argentinos exigiéramos menos de nuestras instituciones e hiciéramos más por apegarnos a las normas dentro de nuestra propia vida privada y social, eso llegaría a conformar la semilla para la generación de toda una nueva camada dirigencial que esté completamente sintonizada con el sistema que elegimos para darnos un gobierno y, por sobre todo, con el absoluto respeto de cada uno de las responsabilidades que emanan de los derechos y obligaciones garantizados por la Constitución Nacional y todo el ordenamiento jurídico que de ella se desprende.

De ese modo, sería absolutamente normal, oportuno y razonable exigir pulcritud en lo formal y practicidad en lo material, en lo que a administración de los asuntos públicos se refiere. Pero, jamás se podrá llegar a ese punto si no se parte desde lo particular, desde el lugar que cada ciudadano ocupa dentro de la sociedad. Un gobierno, una administración nacional y los hombres que lo conforman siempre es fiel reflejo de la sociedad a la que representan y no al contrario.

Como vengo sosteniendo desde hace varios días, la Argentina está transcurriendo por un mes que históricamente es tranquilo en materia política y social. Pero esto no significa, bajo ningún concepto o punto de vista, que los problemas no existan o que se hayan resuelto. Sólo es el receso que impone el período más estival del año. Sin embargo lo señalado precedentemente, los medios de comunicación reflejan en sus primeras planas noticias e informaciones que, miradas detalladamente, importan una monta insignificante para los serios entuertos a los que se deberá enfrentar el gobierno de Mauricio Macri en lo que resta del año. Al lado del tema inflacionario, de la inseguridad ciudadana, del narcotráfico y de la resolución de los casos judiciales, la mayoría por delitos de corrupción de ex funcionarios de la administración kirchnerista, el caché que un actor cobró por un trabajo o las anticipadas vacaciones del ministro Jorge Triaca carecen de absoluta relevancia. Pero, es el caso, que a falta de mejor contenido, los comunicadores sociales sacan a relucir las mejores armas con que cuentan para mantener cierto interés dentro de una opinión pública a la que ya pocas cosas le sorprenden, pero que sigue ávida de obtener material, aunque sea de muy bajísima calidad, para exigir a sus representantes una conducta que no pueden, en muchos casos, sostener para consigo mismos.

Esta también es una muy buena lección que debemos aprender los argentinos, siempre y cuando estemos convencidos y consustanciados con legarle a las generaciones venideras un país y una sociedad mucho más justa e igualitaria. De otro modo, siempre caeremos dentro de la categoría de los inconformistas o, lo que es peor aún, nos pareceremos un poco más a la “gata de la Parda Flora.....”, que por soez prefiero dejar al lector la culminación de la cita.