"Súper Oído" vio algo en el Wonderful

"Súper Oído" es un nuevo personaje que durante todo el día transita las calles de la Ciudad, tiene un oído muy sensible y escucha lo que muchos no quieren que se sepa, pero a diferencia de "otros", lo denuncia y ayuda a quienes más lo necesitan, desde hoy muchos se van a encontrar con "Súper Oído"

Hoy me llamaron de Sunchales para ver si podía ayudar a unos viejitos que se quieren jubilar. Están más que podridos con todos los tramites que hay que hacer y resulta que una "bella dama" de Rafaela por tan solo $ 5.000 supuestamente les hace los trámites en forma rápida y jubila hasta los perros. ¡¡MENTIRAS!!, LA MINA ES UNA CHORRA.

Abuelos y abuelas: Dejen de comprar espejitos de colores y hagan los tramites solitos en la ANSES, pidan hablar con el "turco" que cumple muy bien su trabajo y es honesto y si quieren, cuando ya tienen la jubilación, le regalan una peluca para que el hombre pueda paliar un poco el complejo de pelado que lo aqueja desde joven.

EL TRAMITE ES GRATUITO Y MÁS RÁPIDO QUE CON CUALQUIER GESTOR O ABOGADO. ¿Entendieron?, bueno, después no digan que no les avisé.

Lo más jugoso de todo esto es que para ir a Sunchales hay que tomar por Ruta 34 y pasar por un lugar llamado Wonderful, sí ahí en donde las parejas se hacen mimitos, las casadas van a la "peluquería", los casados van a "comer un asado" y más de una/o quiere ir aunque sea a ver el canal "4".

Yo en horario de trabajo no me distraigo, pero no soy idiota, siempre me fijo a ver si veo algo interesante para comentar con mis amigos, y ¿saben a quien vi entrar al hotel?, sí,sí,sí. adivinaron.

Yo me pregunto: ¿ se puede ser tan tonto, que con la exposición pública que tiene y que buscó,es capaz de entrar a un hotel alojamiento de "trampa" con una señorita rubia,de ojos claros y muy pero muy bonita?. No me digan nada, la respuesta es SI.

¿Lo último, saben como le dicen al dolobu este?: BOLSILLO DE ATRÁS: NO SIRVE NI PARA RASCARSE LAS BOLAS