Silvio Bonafede: ¿un eterno acomodaticio político?

Cuestiones para pensar ( o dudar).

1.- Silvio Bonafede apareció en la arena política por el prestigio y apoyo de Leonardo “Tati” Parra, plenamente heredero de la estructura política que supo crear su padre, el distinguido médico político Luis Amborsio (Parra).

2.- A poco de asumir se sumó al bloque oficialista, el que no abandonó ni siquiera cuando en la campaña electoral se presentara quien lo “inventara” , el ya nombrado galeno Leonardo “Tati” Parra.

Cabe recordar que actitud similar de olvido (no decimos traición) le cupo a Nora Gramaglia cuando asumió como concejal gracias al esquema político del ex intendente Peirone (enfrentado internamente a Omar Perotti) del que luego perdiera la memoria.

3.- Bonafede antes de la injusta destitución del mejor intendente de Rafaela, don Rodolfo B. Muriel, cuando presidente del SAMCO era su Secretario de Gobierno y Acción Social Dr. Hugo Alberto Degiovanni; tesorero el fallecido presbítero Normando Corti y Secretario el Presidente de la vecinal de Barrio Sarmiento, el también fallecido Carlos Porello, apoyaba (si la memoria no nos falla, ante eso sería bueno se corrigiera) a Muriel.

A poco de la destitución del gran intendente, asumió una actitud de franca adhesión a la intervención fogoneada por el justicialismo de Rafaela y “comandada” por Luis Amborsio Parra, quien a su vez aspiraba a ese cargo, pero sin haberlo logrado, pues lo provincia nombró al (mejor olvidarlo) interventor Jorge Fernández, (santafesino que conocía a Rafaela “por foto”…ejemplificativamente lo decimos).

4.- En su última candidatura para ser reelecto -recordará el lector- que el político médico (pero con más años en la administración pública que muchos otros funcionarios y durante varios gobiernos), cuando parecía que el matrimonio político Omar Perotti- Luis Castellanos no le daba un lugar en primer término de la lista, se ofreció al “Pro” como candidato, haciendo pública estas negociaciones para que -supuestamente- pronto (como ocurrió) aceptaran sus pretensiones.

5.. Parece reciente (y pasaron ya unos cuantos años), cuando siendo presidente Silvio Bonafede del Concejo Municipal, no le renovaron el cargo sus pares justiciliastas, designando al cuestionado funcionario ingeniero Daniel Ricotti. En esa oportunidad amén de las duras críticas del excelente ex concejal ingeniero Luis María Telesco al relacionarlo (a Ricotti) con una supuesta corrupción de la obra pública y adquisición de terrenos en carácter de testaferro (nunca se expidió la Fiscalía sobre tal denuncia del edil radical, ni tampoco -sorprendentemente-Telesco fue querellado como lo había amenazado el destinatario de tales acusaciones); Bonafede, en esa oportunidad no fue muy atrás en sus criticas a Ricotti, a quien entre otras acusaciones le manifestó en sesión pública “que no era peronista”.

6.- No obstante al poco tiempo- como lo adelantamos-, abandonó el bloque unipersonal “parrista” para pasarse a la cómoda función de oficiliasta y pedir disculpa al flamante nuevo presidente.

7.- Ahora, luego de varios años de ejercicio de la concejalía oficialista, descubre mal funcionamiento en uno de los SAMCo y estalla en “ira política”, para supuestamente alejarse del bloque de Castellano (gravemente averiado luego de las elecciones al que no puede levantar la prensa oficialista).

8.- Ante esto, no se necesita esfuerzo para advertir un posible oportunismo obsceno del galeno-médico-político, que quizás ligeramente (no nosotros) se podría hasta pensar de cierta patología acomodaticia y claudicación del algunos principios éticos (supuestamente) lo que nos recuerda lo de Groucho Marx (el célebre cómico estadounidense)_ “yo tengo estos principios, pero sino le gustan tengo otros…”.

Como comúnmente se dice en la Pampa Gringa: “Es lo que hay…”

Fuente: Rafaela Informa