La muerte que le cambió la vida a Macri, Cristina y Scioli

Gobernaba el kirchnerismo, desgastado es cierto, pero con un candidato -Daniel Scioli- a suceder a Cristina Fernández que superaba el 55% de imagen positiva. Nada hacía prever en enero de 2015 que el entonces oficialismo perdería la elección nueve meses después. Pero lo impensado pasó.

Quizás el impacto mediático, social y político que tuvo la muerte de Nisman haya sido lo más transformador del caso en sí mismo. Cuatro días antes de morir, había denunciado a la entonces presidenta y a varios funcionarios de su mesa chica por encubrir a Irán en la firma del memorándum por AMIA. El daño al kirchnerismo, estaba hecho. Con su muerte, en circunstancias no aclaradas, se potenció esa sospecha sobre la figura presidencial. Y tuvo impacto luego en las urnas.

Sin Nisman, difícilmente, Mauricio Macri hoy sería presidente. Sin su denuncia, floja de papeles para jueces como Daniel Rafecas, contundente para otros como Claudio Bonadio, Cristina tal vez no se hubiera refugiado en el Senado para conservar fueros y evitar ir a la cárcel, como terminó pasando a finales del año pasado. Y Scioli, por qué no, podría ser hoy la cabeza del Ejecutivo y no un diputado intrascendente del reformulado bloque Unidad Ciudadana.

Escenarios posteriores al margen, la muerte de Nisman desnudó como pocos casos la falta de Justicia en la Argentina. Tres años después, nadie logró resolver con claridad y sustento científico cómo falleció. Se pasó del suicidio al suicidio inducido y de allí al homicidio sin aclarar nunca cómo se explicaban esas hipótesis. No hay nadie preso, escasos investigados y reina la sensación en la sociedad de que nunca va a prosperar una teoría convincente de qué le pasó al fiscal. Sólo una certeza: su muerte fue política.

Fuente: Cronista