Para el Gobierno es positivo que Trump haya elegido embajador en la Argentina

Si bien Mauricio Macri sabía desde hace 10 días que el presidente norteamericano Donald Trump iba a nominar a Edward Prado como embajador de Estados Unidos en la Argentina, recién este miércoles, cuando se conoció la noticia formalmente, tanto la Casa Rosada como la Cancillería dieron muestras de "buena predisposición" y recibieron en forma positiva la designación.

"Creemos que es un buen gesto después de tanto tiempo que Estados Unidos haya designado un embajador al igual que nosotros ya designamos el nuestro", comentó a Infobae un destacado funcionario del Palacio San Martín. A su vez, en la Casa Rosada evaluaron como "muy importante" la designación de Prado y destacaron su trayectoria como juez.

"Es muy bueno que hayamos designado embajadores al mismo tiempo.

Seguiremos consolidando la excelente relación que tenemos ambos países", comentó otro miembro del Ejecutivo.

De esta manera, en el gobierno de Macri no habrá fisuras ni dobles mensajes en el discurso de salutación a la designación de Prado. Formalmente, todos los funcionarios se mostrarán abiertamente positivos con la nominación.



No obstante, en la Casa Rosada hubo algunos funcionarios que en forma reservada admitieron que la decisión de Trump de poner a un republicano de pura cepa en la embajada de Buenos Aires es una señal "inequívoca y firme" de que será un fiel representante de su gestión. También fue leído el mensaje del presidente norteamericano como una señal de que no habrá un funcionario diplomático de carrera quien estará en la Argentina sino un republicano. Es decir, un referente abiertamente diferente al color político que la ex canciller Susana Malcorra o el ex embajador en Estados Unidos Martín Lousteau esperaban que ganara en los comicios presidenciales de Estados Unidos. Es que antes de que Trump llegara al poder y durante la campaña presidencial estos referentes del gobierno de Macri habían adelantado su favoritismo por la entonces candidata la demócrata Hillary Clinton.



Ante ello, algunos analistas internacionales expresaron en reserva a Infobae que la decisión de Trump de poner a un republicano muy respetado puertas adentro de su partido es un gesto que la Casa Rosada deberá tomar nota. "Se esta definiendo una partida importante. Nosotros ponemos a un empresarios y ellos ponen a un juez republicano", resumió un destacado analista argentino con acceso al Departamento de Estado.

El designado embajador argentino en Washington, Fernando Oris de Roa, se encontraba en Ezeiza a punto de partir a Estados Unidos cuando se enteró del mensaje oficial de Trump sobre la nominación de Prado. Roa no conoce a Prado y la semana que viene recibirá las cartas credenciales del presidente norteamericano para empezar a trabajar "en comisión" hasta que el Senado argentino lo nombre oficialmente.

El pliego de Prado deberá ahora ser aprobado por el Congreso norteamericano, donde será evaluado por el comité de Relaciones Exteriores y votado por el Senado, y luego enviado al gobierno argentino.

Prado reemplazaría a Noah Mamet, quien estuvo como representante del gobierno norteamericano desde enero de 2015 hasta enero de 2017, cuando Donald Trump llegó a la presidencia.

