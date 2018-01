Bonafede se reveló apenas se fue el Intendente

Silvio Bonafede no dejó pasar ni una semana de la ausencia del Intendente de la ciudad para revelarse contra la inoperancia de un área del Municipio que deja mucho que desear.

Bonafede realmente desconcierta porque el pasado lunes 15 de enero se encontraba junto a sus compañeros de bloque: Evangelina Garrapa y Jorge Muriel, recorriendo barrio Fátima para dialogar con la Policía Comunitaria y ayer fue furor tras polémica crítica a la municipalidad.

La situación decepcionante con la que se encontró el Doctor en el Centro de Salud del 2 de Abril fue falta de infraestructura, la obra de ampliación del Samco parada desde 2015 y sobre todo la Doctora de vacaciones, sin reemplazo alguno.

Para algunos, esta declaración que nadie vio venir, evidencia que las cosas nunca estuvieron bien entre el Doctor y el Oficialismo. Porque, recordemos que, él estuvo 4 años en su banca por el Parrismo, aunque luego dejó de vincularse con el espacio 24 de Febrero, comandado por Tati Parra y renovó su banca desde el PJ.

Por otro lado, muchos piensan que sólo está sacándose la venda de los ojos. Que no todas las áreas del Municipio funcionan bien y que no todo lo que se promete en campaña se cumple. Dado que, Silvio, en medios de la prensa local como en Rafaela Noticias, destacó que: “Uno a puesto mucho en esto, a punto de convencerlo al Intendente de que se tenía que hacer cargo de lo que la provincia no hacía en salud”.

“Me voy triste y decepcionado porque no se cumplió con lo que habían prometido”, continuó.

“La doctora se fue de vacaciones, alguien debe quedar a cargo, las enfermedades no se toman vacaciones ni los temas de la salud”, se refirió a la prensa local.

“Desde septiembre de 2015 que está la obra de ampliación de este centro de salud y no está”, finalizó.

Así y todo, si bien el Edil enfatizó sobre la situación del Samco de barrio 2 de Abril, aclarando que no va a dejar pasar esta situación y va a reclamar tanto a la Municipalidad como al Nodo, ya lo apartaron del bloque.

Según Diario La Opinión que se comunicó ayer con el entorno del Ex Presidente del Cuerpo Legislativo habrían admitido que: “Está fuera del bloque".

¿Lo apartaron porque no aceptan autocríticas?

R24N se comunicó con la flamante Concejal Evangelina Garrapa para saber cuál es la postura del bloque al respecto. La Edil del PJ, sostuvo que: “se está esperando que Silvio Bonafede vuelva de su licencia para poder conversar con él sobre lo sucedido”. Esto da a entender, claramente, que luego de la polémica declaración de Bonafede en contra de la gestión, no hubo comunicación alguna entre los justicialistas.