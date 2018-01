Cuáles son los destinos de la Argentina más elegidos por los extranjeros que vacacionan en el país

Argentina tiene mucho que ofrecerle al mundo. Según las última Estadísticas de Turismo Internacional del INDEC, en el mes de noviembre de 2017 hubo 244,5 mil llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con un incremento interanual de 10,3%. Los principales aeropuertos del país presentaron importantes incrementos en los arribos de turistas no residentes, en particular Rosario con el 50,9%. El acumulado del año alcanzó 2,3 millones de turistas no residentes y registró un aumento de 7,2% con respecto al mismo período del año anterior.