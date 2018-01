Graciela Alfano, la rutina de una diosa de 65 años en Mar del Plata

–¿Hay proyectos de trabajo para 2018?

–Tenía dos contratos en vista. Pero con esto que me pasó no puedo hacer teatro ni televisión. Sin embargo, soy súper positiva. Mi filosofía dice que todo te pasa por algo y te enseña. Básicamente, aprendí que tenía que parar y estar conmigo. El silencio es escucharse. No estar tan atenta al exterior, que a veces te confunde y el personaje te come. Tenemos que poder salir a cara lavada y ser una misma. ¡Tengo 47 años de trabajo! Empecé en el 71. Necesitaba un parate, y análisis, además de rever los vínculos… Yo amo mi trabajo, pero no es mi vida. Lo mío es mi familia, amigos, hobbies y ocios. Mis proyectos, locos o no. La niña joven y narcisista que se saca fotos en la playa, ahora lo hace desde otro lugar. Pasa el tiempo, pero la depresión no entra en mis planes. Soy Sagitario. Voy a viajar a Brasil por cursos muy interesantes, que tienen que ver con lo espiritual… Y no daré más detalles. Son cosas que me van nutriendo. Y quiero hacer surf hasta poder pararme. En resumen, gané calidad de vida.