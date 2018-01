Los analistas económicos aprueban el "primer test" de baja de tasa interés de Lebac del BCRA

De acuerdo a operadores del sistema financiero, el BCRA no renovó unos $ 45.000 millones en vencimientos, que podrían volcarse al dólar en las próximas jornadas, o a otros instrumentos de inversión como las Leliq, las letras a siete días exclusivas para bancos lanzadas este año

La tasa de Lebac, el dato más esperado por el mercado bajó ayer de 28,75 % a 27,24 % anual , unos 150 puntos básicos. Este dato fue anticipado un día antes por los inversores en el mercado secundario. A partir de hoy los inversionistas se concentrarán en lo que suceda el próximo martes cuando se vuelva a reunir el Consejo de Política Monetaria del Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) para decidir reduce nuevamente la tasa de referencia del mercado para el segmento de operaciones de pases (compensación del nivel de liquidez con los bancos).

El nuevo nivel de tasas de las Lebac se acomodó al nivel con los que operaba el mercado en la plaza secundaria; 27,24% anual a 35 días; 26,90% a 63 días; 26,59% a 91 días; 25,98% a 115 días: 25,45% a 210 días y 25,39% a 273 días. Las propuestas volvieron a ubicarse por debajo del nivel de vencimientos por poco más de $398.000 millones de valor nominal, principalmente, por la decisión del Ministerio de Finanzas de obligar a las compañias de seguro a desarmar su posición en instrumentos de regulación monetaria, e inviertan en Letras del Tesoro.

De acuerdo a operadores del sistema financiero, el BCRA no renovó unos $ 45.000 millones en vencimientos, que podrían volcarse al dólar en las próximas jornadas, o a otros instrumentos de inversión como las Leliq, las letras a siete días exclusivas para bancos lanzadas este año. Esta fue la primera licitación luego de que el Gobierno y la autoridad monetaria anunciaran una suba en las metas de inflación, que estipulaba un alza del 15% para 2018, cuando inicialmente se ubicaba en un rango de entre 8 y 12%. El martes pasado el Banco Central había aplicado un moderado recorte de 75 puntos básicos en la tasa de referencia, que se ubicó en 28%, por lo cual los analistas del mercado habían pronosticado que la tasa de Lebac también iba a bajar.



En su comunicado, el Banco Central señaló que "las propuestas alcanzaron un nivel de $ 359.088 millones, adjudicándose $ 352.804 millones, lo que implica la renovación parcial del vencimiento que era de $ 398.437 millones y una baja en el stock en circulación por $ 45.633 millones". El informe además destaca que "dado el cambio operativo vigente a partir de febrero pasado, en el cual las subastas de Lebac pasaron de semanales a mensuales, la expansión o contracción que puede generarse con cada subasta, debe ser analizada en conjunto, tanto con las operaciones de mercado abierto como también con las operaciones de pase que realiza este Banco Central".

La plaza local descontaba el recorte de este martes, lo cual impulsó la demanda en el dólar, que escaló hasta los $ 19,19 en el último cierre y a lo largo de tan sólo dos días acumuló una suba de 19 centavos. Con esta nueva baja, el Banco Central envió una señal a la city porteña mediante la cual confirmó que prefiere ceder terreno respecto del nivel del cuestionado nivel de interés para contribuir a la reactivación económica, tal como pretenden algunos funcionarios del Gobierno que hicieron presión para que se comenzaran a aplicar recortes en las tasas. En la última licitación de 2017, el organismo había mantenido la tasa de Lebac en 28,75% y había renovado parcialmente el vencimiento que en esa oportunidad era de $ 422.450 millones. El interrogante del mercado es saber si Federico Sturzenegger, el titular del Baco Central, seguirá su estrategia y la recortará otros 75 puntos básicos, a 27,25% anual, para redondear un recorte de 150 pb en 15 días en línea con el actual rendimiento de las Lebac; y con la "recalibración" de la meta de inflación de 10% a 15% a diciembre. Ahora el mercado pondrá la mirada en la próxima reunión del Consejo de Política Monetaria, el martes 23, donde se decidirá si se mantiene el sendero de reducción de la tasa de referencia de 28% anual al nivel de las Lebac.

Para analizar la reciente baja de tasas de interés de Lebac y evaluar el futuro de las próximas licitaciones, Infobae consultó a los especialistas Gustavo Neffa Director de Researh For Traders, Diego Giacominni Director de Economía & Regiones, Agustin Datellis, y Fausto Spotorno Economista Director de Ferreres & Asociados y Gustavo Cañonero, Head Portfolio Mánager y Partner de SBS Fondos .



Gustavo Neffa Director de Research For Traders: "No hubo sorpresas y nuestra recomendación es seguir aprovechando las tasas de las Lebac"

En una jornada en la que vimos un rebote del tipo de cambio fogoneado por el miedo a que el Banco Central bajara agresivamente la tasa de corte de Lebacs, la entidad decidió convalidar las operatoria en el mercado secundario, con un rendimiento de las Lebacs más cortas a 35 días del 27,24%, unos -151 bps respecto al corte de diciembre y una décima por arriba de lo operado en el mercado. No hubo sorpresas y en una curva con marcada pendiente negativa, la recomendación sigue siendo la de aprovechar estas altas tasas de rendimiento a corto plazo en pesos.

El principal instrumento de política monetaria del país sufre la competencia de cada vez más instrumentos de inversiones, ya no por rendimiento sino por el deseo del gobierno de desarmar la bola de nieve en la que se ha convertido el mercado de Lebacs, que hoy posee un stock emitido de ARS1,1 billón, una cifra y que supera con creces a toda la base monetaria de la economía argentina. Muestra de ello es la prohibición aplicada a las aseguradoras para suscribirlas y la emisión de las LeLiqs, exclusiva para bancos como lo eran en su momento las Lebacs y con el mismo rendimiento que el corte de las letras más cortas del BCRA. La emisión de Letes en Pesos es otra alternativa en la misma dirección.

En síntesis, en los últimos meses se dieron avances en dirección de una mayor desconcentración en el stock de Lebacs, ampliándose la oferta para los bancos, en una economía cuyos agregados monetarios se incrementan a la par de la inflación, un fenómeno de larga data difícil de controlar dado el enorme costo del déficit fiscal que debe monetizarse (el cual genera más inflación) o tomar deuda para cubrirlo (lo cual genera más déficit fiscal financiero para poder pagarlo).



Diego Giacominni: "Se emite mucho y por todas las ventanillas, y eso es peligroso"

La licitación de Lebac de ayer no mostró sorpresas de acuerdo a lo que el mercado esperaba y ahora habrá que esperar la reunión del martes que viene el Consjeo de Política Económica del BCRA. En este marco, hay que entender que la tasa de interés y las LEBACs son respectivamente el instrumento y el pasivo monetario remunerado que el BCRA utiliza y asume, para absorber (esterilizar) el dinero (inflacionario) que emite "de más". En consecuencia, el "numerito" de la tasa, y si sube o baja no son lo más importante en el corto plazo.

Lo único que importa en el corto plazo, es la cantidad neta de dinero que el BCRA expande o absorbe en cada una de las licitaciones de LEBACs como la de ayer. Es decir, lo primero que hay que mirar es qué sucede con la cantidad de dinero luego de cada licitación porque durante los últimos meses, con tasa de interés real constante, las LEBACs vienen perdiendo poder de fuego y hay un aumento de la cantidad de dinero en términos reales que, si no es absorbida, se limpiará con más inflación.

En resumidas cuentas, si luego de cada licitación mensual de LEBACs y la posterior colocación sucesiva de pases durante los días posteriores no se reduce la cantidad de dinero al "cierre" del mes, la inflación no se reducirá. Por el contrario, si la cantidad de dinero sigue aumentando al ritmo actual, es una ISO que la inflación no bajará o incluso se podría acelerar. Es por esto que si la cantidad de dinero sigue creciendo, el BCRA debería endurecer su política monetaria para tener chance de reavivar el proceso des inflacionario. En este sentido, el BCRA debería transferir menos adelantos transitorios para el Tesoro, comprar menos dólares de la deuda pública y también desestimular el ritmo de expansión del crédito, todos ingredientes que hacen a que se emita "de más" y se alimente el proceso inflacionario. Todo esto se torna todavía más cierto si, al parecer como está sucediendo, está cayendo la demanda de dinero.

En 2017, el BCRA expandió la base monetaria a un ritmo de +27,6% anual y la economía habría crecido a +2,8% anual. Ergo, no sorprende que la inflación haya ascendido +24,8% anual. En este marco, la inflación es alta y baja menos de lo esperado, porque se emite mucho y por todas las ventanillas, tanto se emite que no se puede absorber (esterilizar) todo lo que "sobra". El problema que enfrenta el BCRA es que la tasa de interés y las LEBACs parecerían ya no tener toda la fuerza necesaria para sacar (todo) el dinero que "sobra".



Agustin D'Attellis: "Cada vez es más amplio el menú de opciones especulativas que da este Gobierno y los tiempos se acortan"

En la licitación de lebacs estuvo en línea con lo esperado, luego de la decisión de la baja de la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos la semana pasada. La tasa de corte de 27,24% para la lebac más corta (35 días) estuvo en línea con el rendimiento en el mercado secundario en los últimos días. La baja de 150 puntos básicos en relación a la anterior licitación va en línea con el objetivo del ala política del gobierno, que llevó al BCRA a revisar su intención de mantener tasas altas por lo menos hasta abril. Esta presión para comenzar a bajar las tasas encuentra fundamento en la necesidad de reactivar la actividad económica, en un contexto donde los pocos brotes verdes que se vislumbraron unos meses atrás, se debilitan de manera preocupante.

Por otra parte, la dinámica inflacionaria no cede, y la no renovación de 45.000 millones de pesos en el día de hoy, puede orientarse a buscar refugio en un dólar a todas luces atrasado, profundizando el ritmo devaluatorio e incentivando el ya lanzado proceso inflacionario para el año en curso. Días atrás el BCRA lanzó un nuevo instrumento, la leliq, una letra exclusiva para bancos, que al acortar su plazo a 7 días, aumenta la capitalización y ofrece rendimientos más altos. En síntesis, la renta financiera no cede, cada vez es más amplio el menú de opciones especulativas, los plazos se acortan y no se vislumbran políticas de estímulo al crecimiento genuino. Toda esta estructura financiera, sin un correlato en la economía real, resulta cada vez más riesgoso y difícil de sostener en el tiempo.

Fausto Spotorno: "La concentración en la demanda por Lebacs a 35 días permitió bajar tasa a corto plazo"

Con esta licitación el BCRA básicamente convalidó las tasas de interés a las que operaba el mercado de Lebacs, en la colocación de ayer. Eso dejó a la tasa de la Lebac más corta en 27,25% un poco por debajo de la tasa de los pases. Si bien recién hoy se sabrá si está colocación terminará siendo una emisión de o no, lo cierto es que con ese diferencial de tasas, si hubiese un excedente monetario el BCRA lo absorberá en no más de dos días.

El gran cambio con respecto a la colocación del 19/12 es que ya las compañías de seguro no operar y el BCRA no sostuvo tanto las tasas largas con lo cual, hubo muchas más operaciones a 35 dias. La concentración en la demanda por Lebacs a 35 días permitió bajar tasa a corto plazo. Las de largo también bajaron pero el BCRA no tuvo interés en sostenerlas como sucedió en el pasado.

Pero mas allá de los que pase en las próximas licitaciones el déficit fiscal sigue siendo un problema grave en la economía de la Argentina y el rojo volverá a ser este año recién del mismo nivel que en 2014. Ese déficit fiscal sigue siendo muy elevado, recién este año va a volver al nivel que había en 2014 y a este ritmo,la Argentina va a volver a tener equilibrio primario (sin contar los intereses de la deuda) recién en el 2022 o 2023. En la década del '90, que "explotó por un problema fiscal", nunca jamás hubo déficit primario por lo que entonces ahora es como para empezar a hablarlo y ese déficit fiscal es el causante de las altas tasas de interés que se pagan por las Lebac en la actualidad.



Gustavo Cañonero: "Esta licitación no se alejó de lo que el mercado esperaba"

Esta licitación no se alejó de lo que el mercado esperaba con un feriado Americano atraso el comienzo de semana financiero activo por un día, la fuerte depreciación del dólar vis a vis las otras monedas centrales este del lunes y la relativa calma que vimos en las tasas de interés internacionales hasta ahora hacen pensar que la acción va a seguir concentrándose en los activos en pesos, particularmente Lebacs y Letras del Tesoro y acciones. La ultima decisión de tasas del BCRA debiera haber moderado la volatilidad vista en ese mercado en las semanas previos, volviendo a surgir el carry trade con nuevo ímpetu a nuestro entender, todavía ofreciendo altos retornos dada la perspectiva macroeconómica Argentina.

Pero mas allá de las tasas de interés hay que observar yendo a la parte de acciones, señala que de la misma manera, los mercados de acciones en el mundo siguen con buena dinámica y la Argentina continúa siendo una alternativa atractiva por performance y por perspectiva. Todo lo que parecía haber llegado a una valuación ya apretado pareciera seguir recibiendo interés y, mas importante, flujo, que puede anticipar más de los misma por seguir. Los bonos en dólares son otra alternativa para seguir apostando a la compresión de spread argentino. Estos bonos han sido muy maltratados en las últimas semanas, en particular después de la última emisión soberana, pero en un contexto de estabilidad de tasas internacionales y de estabilidad de oferta (no se espera ver al tesoro argentino volviendo a los mercados en USD por un buen tiempo) son también una muy buena opción para seguir apostando a la compresión de spread".

