Jugale al 1358 ( La G.U.R.)

Con 1358 postulantes cerró la convocatoria para el proceso de selección de 25 nuevos agentes que ingresarán a la fuerza local de prevención en seguridad.



Este lunes 16 de enero cerró la inscripción de aspirantes para agentes de la Guardia Urbana de Rafaela. El total de inscriptos fue de 1358 personas, un número que refleja una realidad atravesada por diferentes factores, entre ellos el reconocimiento de este organismo, que genera un alto interés en formar parte de él, y la gran demanda y necesidad de trabajo existente en la comunidad.



Asimismo, "la fuerte inversión de dinero de los rafaelinos que implica la incorporación de estos agentes, con más sueldos, capacitación, nuevo equipamiento, etc., es un indicador de la insuficiencia del gobierno provincial, que tiene a su cargo la responsabilidad primaria en seguridad, en ocuparse de esta grave problemática". Así lo expresó Amalia Galanti, secretaria de Auditoría y Control de Gestión, quien además hizo referencia a la transparencia del proceso de selección e incorporación de los agentes.





La prevención en seguridad como política de estado



"Cuando concluya todo el proceso de selección de aspirantes a cubrir estos 25 cargos en la GUR, nos vamos a encontrar con una base de datos de preseleccionados que tendrá una vigencia de dos años, y servirá para posibles nuevas incorporaciones en el futuro", explicó la funcionaria. "Hay, además, una decisión política muy fuerte del gobierno local y del intendente Castellano de profundizar la inversión en seguridad, no solo con la incorporación de estos agentes, sino también con más movilidad y equipamiento", señaló.



"Esperamos que el gobierno de Santa Fe acompañe y haga lo propio con inversiones que la ciudad necesita para la seguridad y la lucha contra el delito, concretamente en las fuerzas policiales a su cargo", remarcó.





Transparencia



"La incorporación de estos agentes, como la de cualquier otro trabajador municipal, se realiza mediante un proceso de selección transparente, de convocatoria abierta a la comunidad, con reglas claras dispuestas por una Ordenanza y sus decretos reglamentarios", subrayó Galantti.



"Por otro lado, para garantizar esta transparencia, cada postulante tendrá derecho a acceder y ver concretamente, en su evaluación, cuál ha sido el puntaje que se le asignó en cada una de las etapas del proceso de selección y su lugar en orden de mérito", agregó.



"Ahora nos corresponde analizar las postulaciones y filtrar a quienes no cumplan algunos de los requisitos iniciales especificados en la búsqueda", amplió.



Cabe destacar que el día 19 de enero va a estar a disposición el primer listado de quienes pasan a la segunda etapa del proceso de selección. "Quienes se hayan postulado pueden encontrarse a través de un código personal compuesto por la inicial del nombre y los cuatro últimos números del documento; deben estar atentos y consultar la información en la página web de la Municipalidad; quienes están en esa lista avanzan en el proceso, en las fechas y los plazos que se irán informando", detalló la secretaria. Asimismo, recalcó que la documentación requerida será solicitada posteriormente y deberá presentarse certificada y en sobre cerrado, sin excepción.



La calificación final del concurso resultará de promediar el puntaje obtenido en la valorización de antecedentes, en la entrevista personal y en la prueba de oposición.



En relación al criterio de selección, la funcionaria aclaró que "no hay estipulados cupos de mujeres u hombres: el criterio es el orden de mérito; se mantuvieron los porcentajes preliminares entre mujeres y hombres aspirantes a ocupar los cargos: aproximadamente 61% son mujeres, y el resto, hombres", observó.



"Fueron días muy vertiginosos, de mucha demanda: monitoreamos permanentemente el sitio y de manera constante se registraban inscripciones", relató Galantti. "Y, aunque sabíamos que se iban a recibir muchas postulaciones, porque conocemos la situación laboral y lo que significa ingresar a la Municipalidad y trabajar en una entidad como la GUR, la verdad es que, de todos modos, nos sorprendió mucho el número final", reconoció.





¿Cómo sigue el proceso?



Luego de la primera preselección, se "continuará con una evaluación psicofísica y una evaluación teórica; con esto el número de postulantes preseleccionados se irá ajustando", consideró la funcionaria.



Al respecto es válido aclarar que la prueba de oposición posee instancias teórica, práctica, física y psicológica, para determinar la aptitud de los aspirantes.





Funciones que deberán desempeñarse



Los nuevos agentes deberán llevar adelante las instrucciones y procedimientos establecidos en la vía pública para impulsar mejores condiciones de seguridad y convivencia urbana, a través de la prevención, educación y el control, atendiendo siempre al cumplimiento de las normativas vigentes.



Recorrerán y vigilarán los espacios públicos previniendo, evitando o disuadiendo posibles conflictos o transgresiones contra la integridad de los bienes y la seguridad de aquellos que ocupan dichos espacios.



Comunicarán cualquier irregularidad, rotura o deficiencia de los bienes y elementos públicos, así como también obstáculos o daños en la vía pública, procurando el resguardo de la seguridad de los bienes, de la vía, de quienes los ocupan y su inmediata y eficiente solución.



Asistirán a lugares de afluencia de público para ordenar, informar, prevenir disturbios y mantener las condiciones de convivencia entre los concurrentes y el vecindario.



Ante la ocurrencia de un conflicto, accidente ecológico, desastres naturales, climáticos u otras situaciones de emergencia, actuarán sobre la base de procedimientos establecidos para cada caso y establecer comunicaciones con las reparticiones o las áreas que considere necesarias.



Se ocuparán de disuadir y accionar en forma preventiva ante cualquier comisión de un hecho ilícito o de acción individual o grupal que implique una transgresión a la normativa y dar inmediato aviso a autoridades pertinentes y requerir el auxilio de la fuerza pública.



Serán responsables de hacer cumplir la normativa municipal, previniendo, controlando y actuando mediante el labrado de actas pertinentes, en caso de que se detecten prácticas riesgosas en la vía pública o con características de peligrosidad.



Recibirán reclamos de los vecinos, actuando según corresponda y comunicándolos a la base de operaciones.



Promoverán conductas sociales que contribuyan a condiciones de seguridad y convivencia, el correcto uso y la integridad de los bienes públicos, la ocupación y transitabilidad de la vía pública.



Tendrán las funciones de interactuar y colaborar con otros organismos públicos y privados en la atención de situaciones de conflicto, riesgo, emergencias, catástrofes naturales y cualquier otro tipo de accidente.



Intervendrán en programas de capacitación y actualización de las normas inherentes a la función que desempeñan, entre otras.