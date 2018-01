Francisco ve en Marcos Peña al mismísimo diablo

Así lo comentó Jorge Bergoglio a un expresidente que lo visitó en el Vaticano. Hoy, el jefe de Gabinete se refirió a la no visita del Papa al país.

"Es un diablo". Éstas fueron las palabras con las que Jorge Bergoglio, ni más ni menos que la máxima autoridad de la Iglesia Católica, definió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante un diálogo que tuvo con un expresidente argentino que lo visitó en el Vaticano.

Visiones distintas sobre la realidad argentina, principalmente sobre la pobreza, llevaron al papa Francisco a tildar con semejante calificativo a Peña, quien hoy se refirió a los motivos por los que Bergoglio no ha regresado al país desde febrero de 2013.

"El Gobierno no considera que haya ninguna cuestión política en la no visita a la Argentina del Papa. Él no necesita invitación. Sería buenísimo para todos que pudiera venir", remarcó esta mañana el jefe de Gabinete, o el mismísimo "diablo", en conferencia de prensa.

La consideración que hizo Francisco sobre Peña explica la mala relación que tiene con el presidente Mauricio Macri, la cual se limita al diálogo formal, muy distinto al vínculo que estableció con la exjefa de Estado Cristina Kirchner y parte de su equipo de gobierno.

Al "diablo" no lo recibió en el Vaticano o Santa Marta, pero sí a Omar "Caballo" Suárez, Guillermo Moreno o el exgobernador de Buenos Aires Daniel Scioli. Cabe preguntarse entonces: si Peña es el diablo, ¿qué calificativo cabría para algunos de los dirigentes que sí recibió?

Fuente: MDZ