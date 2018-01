Juan Manuel Urtubey: "El peronismo está a kilómetros de distancia del ciudadano"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, criticó con dureza el espacio político del que es parte. "El peronismo no representa a los argentinos", sentenció uno de los dirigentes más importantes del Partido Justicialista. Además, el mandatario provincial negó un posible acuerdo con Cristina Kirchner manifestando que la ex presidenta "representa el pasado".

"El peronismo está a kilómetros de distancia del ciudadano y no representa a los argentinos", confesó Urtubey en una entrevista con el diario Clarín. En ese marco, el gobernador salteño explicó la situación de su espacio: "Hoy el peronismo le habla al poder, a la política, pero no al ciudadano. Si no le hablamos al ciudadano estamos fritos".

En ese análisis, Urtubey fue contundente: "El ciudadano necesita una voz que lo exprese. Históricamente fue el peronismo, ya no". El mandatario provincial aseguró que en la reconstrucción del espacio "no dará buen resultado reciclar viejas prácticas".

En el último tiempo se maneja la idea de unificación del peronismo para enfrentar en 2019 a Cambiemos. Sin embargo, para Urtubey, el kirchnerismo "representa el pasado" y admitió que no imagina "unas PASO con todos".

"Hay sectores que quieren sostener su prestigio oponiéndose a que un gobierno elegido por la gente pueda gobernar. Nuestro valor no puede ser sólo oponernos a Macri, sino mostrar que podemos bajar la inflación, resolver el déficit fiscal y hacer crecer la economía mientras hoy es más negocio lo financiero que lo productivo", puntualizó.

En otro tramo de la entrevista con el matutino cuestionó que el Gobierno "fomentó la grieta" al considerar que "le fue funcional políticamente". Sin embargo, el funcionario objetó: "Cuando uno quiere invertir en Argentina, dice 'ojo, pueden volver los que estaban antes'".

Urtubey es uno de los nombres dando vuelta para una eventual candidatura presidencial en 2019, en ese aspecto, el mandatario provincial sostuvo que no cree que sea el momento para plantear el tema. "Debemos pensar qué queremos ser y después vemos quien es el candidato más idóneo", expresó.

"Soy profundamente peronista, no soy ni seré del PRO, pero el ciudadano argentino quiere que dejemos de pelear", respondió, consultado por su cercanía con el gobierno de Cambiemos.

