Argentina merece que Francisco nos visite

Que “Dios es argentino” es una vieja frase que define a un pueblo que gusta, muchas veces más de lo aconsejable, de auto calificarse por actos, hechos o prodigios de la naturaleza que siempre son frutos del esfuerzo y del empeño por lograr un objetivo, sino, más bien, meros acontecimientos del azar.

Pero los vaivenes de la vida de los argentinos nos ha hecho creer que henos sido elegidos, por algún motivo especial, para sobresalir y destacarnos por sobre el resto de las naciones del mundo. Así, hemos sorteado brutales crisis, que quizá en otras latitudes hubieran producido daños irreparables, sin siquiera sentir algo más que una simple molestia. Claro está, que esas simples molestias, no siempre afectaron a toda la población de idéntica manera: generalmente han sido los más necesitados los que tuvieron que sufrir las consecuencias más crudas de políticas erróneas, de hombres y mujeres oportunistas, de coletazos derivados de grandes crisis globales, y de fenómenos naturales que azotaron vastas regiones de nuestro territorio.

Sin embargo, el hecho de poder levantarnos, una y otra vez, se ha constituido en toda una filosofía y en la mejor justificación para que sigamos convencidos que somos mejores y más capaces que el resto de los mortales.

Hasta no hace mucho tiempo, a esa aseveración sobre la nacionalidad de Dios, le supimos agregar que también su “secretario es argentino”, en directa alusión a la elección del Cardenal Jorge Bergoglio como el sucesor en el trono de Pedro.

Pero, si bien seguimos sosteniendo la argentinidad del Creador, ahora no estamos tan convencidos de que esa misma nacionalidad se haya traslado al actual Papa Francisco, siendo que la Argentina sí es su tierra natal.

No debe existir, en el mundo entero, una sociedad que profesa el culto católico, más crítica y más decepcionada con el Jefe de la Iglesia, como la nuestra.

La negativa a realizar una vista oficial al país, por parte del Sumo Pontífice, puede tener múltiples lecturas: desde su ideología política, a la que muchos argentinos la enrolan dentro del peronismo, hasta una abierta y muy firme posición en contra de la administración de Mauricio Macri y todo lo que significa para la Argentina la conducción de los destinos de la Nación por parte de “Cambiemos”.

Pero, y ateniéndonos a la férrea diplomacia del Estado Vaticano, nunca deja de configurar un gran misterio todo aquello que tenga que ver con los protocolos, la mesura en las declaraciones y lo que se deja leer entre líneas, pero que no se dice de manera directa, en una muy aceitada ingeniería del Poder ejecutada por una institución que viene realizando este tipo de prácticas desde hace unos dos mil años.

De este modo, y entrando de lleno a la visita que el Vicario de Cristo en la tierra está realizando en este preciso momento en la hermana República de Chile, hay que decir que no cayó para nada bien, en el grueso de la ciudadanía argentina en general, y en la feligresía católica en particular, el telegrama enviado por Francisco a Mauricio Macri al sobrevolar el espacio aéreo argentino. En primer lugar, el texto de la misiva está redactado en inglés, lo que da a entender toda una definición de la condición del Papa de “ciudadano del mundo”. En segundo término, la total y absoluta falta de afectuosidad para con los habitantes de la argentina, a la cual él mismo define como “su tierra natal”, con lo que solamente está poniendo el acontecimiento de su nacimiento en este país como un hecho puramente casual, sin evidenciar ningún tipo de emoción o sentimiento en particular. Y, por otro lado, la negativa, ya absolutamente confirmada en los hechos, aunque no en palabras concretas, de establecer una fecha o, siquiera, la posibilidad de visitar el país en un futuro cercano.

No soy analista en temas eclesiásticos, ni mucho menos en materia religiosa, pero como hombre que gusta de desmenuzar hechos y atar cabos, con el fin de sacar conclusiones, no puedo menos que sentir la gran decepción que uno de los más importantes estadistas que, hoy por hoy, existen en el mundo ha causado en la ciudadanía que lo vio crecer, como hombre y como sacerdote, y que depositó, al momento de su elección, una enorme cuota de orgullo, esperanza y optimismo en su persona y en su pontificado.

Es muy probable que mi visión sobre el máximo líder religioso del catolicismo y jefe del Estado Vaticano se encuentre ensombrecida por la enorme figura de Juan Pablo II, uno, sino el más grande Papa de la modernidad. Pero, aunque las comparaciones son siempre odiosas, me resulta imposible abstraerme a ello, y en este momento pienso en que la primera gira que emprendió Karol Wojtyla al asumir su rol de Papa fue visitar su Polonia natal. Sobre este hecho se han hecho y se seguirán haciendo infinidad de lecturas, sobre todo en lo que a conveniencia política se refiere, teniendo en cuenta los tiempos que corrían, pero nadie podrá discutir que ese hombre, ese sacerdote, ese gran líder se sentía, por sobre todo, un polaco más; algo que hoy no podemos asegurar del actual Papa Francisco, que ha hecho todo lo posible para que no pueda mezclarse su casual nacionalidad argentina con su misión como máxima figura de la religión Católica Apostólica Romana.

Que nadie se equivoque: mi anterior aseveración en nada debe tomarse como una crítica. Simplemente es una lectura racional de los hechos y acciones de una notable figura mundial, que no sólo afectan a la feligresía y al Estado que representa, sino que, por su enorme poder, tocan a la humanidad en general.