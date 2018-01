REALIDAD POPULISTA Y UTOPÍA LIBERAL

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

Los últimos dos años fueron extraordinariamente ricos en acontecimientos políticos y económicos en la Argentina. Muchos cambios hubo, pero hay superestructuras que perduran, así como lo hacen construcciones filosóficas desde los antiguos griegos en adelante.

Y el efecto que ocurre con el paso del tiempo es que lo accesorio va desapareciendo hasta que la esencia quede expuesta y pueda verse en su desnudez.

Pero aquello que hoy se aprecia cada vez con mayor claridad no lo percibía la ciudadanía antes de octubre del 2015. En la actualidad muchos son los que aún no lo tienen claro. Sin embargo, hubo quienes lo expresaron nítidamente, y uno de los testimonios más contundentes quedó registrado en un delicioso contrapunto entre dos mentes descollantes.

Afortunadamente ese diálogo quedó registrado y está disponible en Youtube. Al pie de esta nota incluyo el link para que todos puedan disfrutarlo.

Me refiero a una charla que protagonizaron Alejandro Dolina y Axel Kicillof, en agosto de 2015, en un teatro colmado de público y revela mucho de lo que sucedió en la política argentina entre esa fecha y los actuales días.

Dolina comienza criticando a la utopía. La utopía -dice- significa dejar de lado al presente para priorizar algo de lo que disfrutarán generaciones venideras, un futuro incierto que puede hacerse realidad o no.

Y sigue “A mí me parece mejor evitar males concretos que soñar con bienes abstractos y me temo que la utopía siempre se refiere a bienes abstractos, y muy a menudo el utópico habla de una generación que se sacrifica para que otras, que vienen atrás, cosechen los frutos. Y yo insisto en la primera frase. Lo voy a decir de otra manera; quizás evitar la miseria humana es la más racional de las políticas posibles.

Entonces cuando viene un economista y dice que si evitamos la miseria de muchas personas ahora pronto vendrá la macroeconomía y nos saltará encima y nos comerá. Y... ponele que venga...

Yo creo que hay unos tipos en la Argentina especialistas en solucionarle los problemas a las personas que han nacido ahora. Las que ya están en el mundo; no a las que estarán dentro de cuatro o cinco generaciones. Hay unos tipos que cuando alguien necesita una casa le dan una casa pero se la dan ahora... Esos tipos suelen llamarse peronistas”

La respuesta de Axel: “Vos decías esta cuestión de dedicarse a los males concretos, a los problemas concretos y actuales de la gente, contra esa idea de trabajar para un futuro incierto muchas veces inalcanzable, además de que ... en ese camino se va destruyendo. Porque se construyen muchos presentes y el futuro no llega nunca y tal vez ya no se sabe hacia donde uno iba. Yo creo que eso habla también de un parteaguas en la teoría económica. Es tal vez algo exagerado pero es así: la teoría económica ortodoxa-liberal- opera como si las cosas ocurrieran de la mejor manera posible.

Entonces muchas veces usan esa metáfora del largo plazo (…...) es como que todos los mercados, todas las variables económicas están en equilibrio. Ya han operado las perturbaciones, la coyuntura, la circunstancia, y las variables económicas se ubican en su lugar de equilibrio.



Todos los mercados están en equilibrio, todos los sujetos que participan en esos mercados son igualmente pequeños, en el terreno de una competencia perfecta; todos conocen perfectamente el porvenir y esto que estoy diciendo, que parece filosofía, es la teoría económica hoy dominante. Es la que lleva, muchas veces, a que las medidas de política economica que se siguen de esa teoría sean del orden no de lo de más acá sino de lo de más allá. Es decir, la economía debería siempre trabajar en esa perfección que no ocurre y, como estamos en una perfección, las medidas que se apliquen van a terminar actuando en el largo plazo.

Y para ir todavía al terreno más familiar y recordar viejas épocas que fueron demasiado largas y demasiado tristes en el terreno de la economía en el país... Mucho tiempo a nosotros nos dijeron que el ministerio de economía, y la economía, y tal vez toda la política -porque estaba muy subordinada a las ideas de la economía- tenían que acomodar las cosas pensando exclusivamente en que la actividad creciera, el país creciera, el producto bruto creciera. Y que después -esto viene de la época de Adam Smith, estrictamente de Adam Smith- si todo se deja en libertad va a andar bien. Y si todo anda bien y una economía anda bien en un momento la prosperidad va a derramar. Va a derramar hasta las capas inferiores del pueblo, (irónico) lo decía en lenguaje peronista Adam Smith”.

En la actualidad podemos sopesar las palabras de ese momento, porque las cartas están sobre la mesa: Mauricio Macri ganó aquellas elecciones, y lo que dijeron en campaña él y los miembros su equipo se pueden contrastar con la realidad.

La utopía neoliberal, la de Martínez de Hoz en los '70, la de Cavallo en los '90 y la del “mejor equipo de los últimos 50 años” fueron por idéntico camino y los resultados que se van palpando hoy son los que la ciudadanía experimentó en aquellos momentos del pasado. Y hacia el mismo final vamos, aunque todavía se pretenda disimularlo.

No espere la ciudadanía que alguien del campo oficial se lo advierta. Ni siquiera desde la oposición, porque nadie quiere ser acusado de terrorista económico. Pero los datos están a la vista: los pronósticos del candidato vencedor -la lluvia de inversiones, la baja de la inflación, la reducción del déficit- no se cumplieron. El segundo semestre no llegó nunca; la luz al final del túnel se hace cada vez más tenue, porque el túnel se alarga como el espacio de la física relativista. La utopía de la pobreza cero se diluye en el horizonte del tiempo.

Los vencimientos de las LEBAC, de cientos de miles de millones de pesos, son como las toneladas de nieve que se acumulan en las cimas de los altos picos: un día serán avalancha. El campo de las cuentas externas no presenta mejor aspecto: el déficit trepó el año pasado hasta la increible suma de treinta mil millones de dólares. Un monto ya no imposible de pagar, sino siquiera de reducir, porque los intereses que devenga el endeudamiento no se pueden afrontar sin nuevos préstamos que a su vez vendrán a incrementar esa otra bola de nieve.

“El que tenga oídos que oiga” Mateo 13: 1-9



