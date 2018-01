La dura confesión del padre de Fernando Pastorizzo, el joven asesinado por Nahir Galarza

En sus primeras declaraciones en televisión, Gustavo Pastorizzo, padre de Fernando, el joven asesinado por su novia Nahir Galarza de dos balazos el pasado 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguychú dijo: "Estoy destruído, la entereza me la da Fernando, yo no estoy entero. Estos días sin él son tristes".

Y agregó: "Lo recuerdo como a un chico excelente, deportista, muy amante de Boca, que era feliz, que no tenía maldad para nada, con todos los valores que podía tener un ser humano, un ser transparente".



Consultado sobre lo que dicen de su hijo, Pastorizzo señaló en TN que "a quién no le duele que manchen a su hijo, pero no respondo pavadas. Yo conozco a mi hijo, se quien es, no me interesa, yo estoy tranquilo".



Sobre el accionar de la Justicia destacó que "estamos muy de acuerdo con la causa y cómo la llevan los fiscales" y para finalizar sostuvo: "Con mi presencia en la marcha agradezco a la gente que me apoyó en las redes sociales, por todas partes. A toda la gente de Gualeguaychú y de otras partes también. El apoyo es increible".

Fuente: Infobae