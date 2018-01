"Súper Oído" escuchando lo que no debe

"Súper Oído" es un nuevo personaje que durante todo el día transita las calles de la Ciudad, tiene un oído muy sensible y escucha lo que muchos no quieren que se sepa, pero a diferencia de "otros", lo denuncia y ayuda a quienes más lo necesitan, desde hoy muchos se van a encontrar con "Súper Oído"

Hoy caminando por Avenida Santa Fe me escuche algo que por supuesto nadie creyó que se podía escuchar.

El dialogo fue más o menos así:

Personaje obeso y desagradable: Ya está, este no jode más, el daño ya está hecho y a partir de ahora se va a tener que alinear y dejar de decir boludeces y por sobre todo entender quien manda en la Ciudad.

Personaje flaquito y de gorra azul: Todo perfecto pero ahora poniendo estaba la gansa, de algo hay que vivir, a vos te gusta que te hagan las cosas bien, pero después hay que perseguirte, son cinco gambas.

Personaje obeso y desagradable: Vos estas loco, cinco gambas es mucho para vos, a mi me dicen "quinoto", por fuera parezco rico, pero la que pone la mosca es mi mujer y algo le tengo que decir.

Personaje flaquito y de gorra azul: No te hagas el boludo gordo que una goma de tu auto sale el doble, pone la mosqueta por que si no, me paso al otro bando y el otro día el patrón te dijo que te soltaba la mano por que "tomado café" te habías mandado muchas cagadas y después se la agarran con el y le pegan culpa tuya y por lo que parece tienen mucha data del "trompa". NO LOS SUBESTIMEN, LAS FOTOS FUERON UN "POROTO" EN COMPARACIÓN CON LA DATA QUE LA GORDA LES DIO.

Personaje obeso y desagradable: Terminala, ya me cansaste, mañana te doy la mosca como vos decís y dejame de hacer el bocho al dope.

Personaje flaquito y de gorra azul: Lo último Gordo, sabes como te dicen a vos? caja de quinta : tenes que salir a la ruta para ponerla jajaja

Bueno, esto fue solamente una puntita de todo lo que "SUPER OÍDO" escucha en sus recorridas por la Ciudad, mañana quizá lo convencemos y nos cuenta de un imperdible dialogo entre un político de fuste y una señorita de Córdoba Capital.....