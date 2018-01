¡¡¡ QUE LINDO QUE ES ENERO!!!

El mes de enero, pese al inexorable paso de los tiempos, sigue siendo un mes relativamente tranquilo en materia política en nuestro país. Es que, salvo algún hecho muy puntual que pueda alterar el “merecido” descanso estival de nuestros muy laboriosos dirigentes políticos y sociales, como ocurrió a mediados del primer mes del año de 2015 con el asesinato del fiscal federal Alberto Nisman, enero es aprovechado por todos los que pueden darse el “lujo” de hacer un alto en sus ajetreadas agendas y disfrutar de la paya, las sierras, la variada cartelera de espectáculos que se presenta en los principales centros turísticos o, por qué no, salir de shopping a destinos internacionales para calmar las ansiedades que produce la falta de actividad y recargar pilar para lo que el resto del año les depara.





Claro que, también están aquellos que no pueden, debido a las discresionalidades judiciales, gozar de sus acostumbradas vacaciones, como es el caso del caricaturezco personaje Luis D'Elia, quien se encuentra alojado en una unidad penitenciaria por la causa que se le sigue en virtud de su participación en el memorandum de entendimiento con la República Islámica y “terrorista” de Irán para encubrir el atentado a la sede de la AMIA. Entonces, este detenido se las rebusca, para no morirse de aburrimiento, elucubrando planes para que el gobierno constitucional de Mauricio Macri no llegue a culminar el término de su mandato.





Pero no es el único que aprovecha su tiempo “ocioso” para fines tan “nobles”. También está el siempre controvertido sindicalista Luís Barrionuevo que, con su conocida sagacidad y oportunismo, acuña frases que luego pasan a engrosar la historia de la muy maltratada política vernácula. En alguna oportunidad lanzó aquello de que a la Argentina le hacía falta para salvarse un período de “dos años en que los dirigentes no robasen”. Ahora se despachó con otra genialidad: “Raúl Alfonsín y Fernando De La Rúa se metieron con los sindicatos y no llegaron a culminar sus mandatos”, en obvia referencia a los operativos y detenciones que se están llevando a cabo contra “inocentes” dirigentes sindicales que sólo tienen en sus “humildes” hogares algunos “ahorritos” escondidos “debajo del colchón” por si las dudas. Para Barrionuevo es inconcebible que la justicia aprenda, en causas que tienen varios años de investigación judicial e infinidad de denuncias, a estos representantes de la clase trabajadora argentina por el sólo hecho de tener alguna que otra propiedad de unas 90 hectáreas, con un parque de automotores de alta gama, aviones, embarcaciones y unos cuantos millones de pesos/dólares/euros para afrontar gastos corrientes.





Pareciera, visto en el contexto que lo presenta el dirigente gastronómico, que cualquier trabajador argentino tiene a su disposición una Ferrari o un Porche, o que, para no tener que preocuparse por si los cajeros automáticos están debidamente cargados, llevan consigo algunos millones en efectivo para que sus familias puedan hacer las compras de todos los días en verdulerías, almacenes o supermercados.





Sin embargo, también hay quienes siguen trabajando, pese a los intensos calores que enero nos depara por estas tierras. Tal el caso de los jueces que deciden no aprovechar el receso de la feria judicial para producir actos procesales que benefician a “honrados” ex funcionarios que, de otra manera, perderían la oportunidad de broncearse al sol del verano y lucir en sus cuerpos ese color característico que tanto les gusta. Me estoy refiriendo, obviamente, a la excarcelación obtenida por el procesado Amado Boudou, que, oh casualidad, le fue concedida justamente cuando toda la atención ciudadana está puesta en las altas temperaturas y en los infaltables mosquitos que nos acosan año a año en esta época. Oportunismo judicial?, quizá, pero, por sobre todo, complicidad manifiesta de ciertos integrantes de uno de los poderes del Estado que le cuesta, y mucho, “agiornarse” a los tiempos de cambio que se vienen evidenciando en otros ámbitos del quehacer nacional.





Pese a los siempre presentes agoreros de malas noticias, a los magistrados oportunistas, a los calores y los molestos insectos, este enero, en lo que a sucesos nacionales se refiere, nos ha dejado, hasta ahora al menos, gozar de cierta tranquilidad y disfrutar, el que puede, de una escapada a algún centro turístico, y lo que no, de unos días de descanso en la tranquilidad de sus hogares. Ya habrá tiempo para pensar en toda la ingeniería que deberemos implementar a la hora de hacer la provista de útiles escolares, el costo de los servicios públicos y la siempre presente inflación que no nos quiere dejar vivir en paz.





El año recién comienza , y todo está dado para que sigamos apoyando a una administración que da señales, cada vez más claras, de haber tomado muy en serio, como siempre debería haber sido, el trabajo y la responsabilidad de dirigir, correcta y ordenadamente, los destinos de todos los argentinos.





Y, a los que siguen pregonando las grandes catástrofes que nos depara el camino del cambio, elegido por la mayoría de la ciudadanía, respondámoles con la magistral frase del Quijote: “ladran Sancho, señal que cabalgamos”.