Solo por un "ratito" controlaron el semáforo de Vieytes y RN 34

El control duró unos pocos minutos, los suficientes como para sacarse la foto, luego "cada chancho a su rancho" y los camiones siguen pasando en rojo. SERIEDAD POR FAVOR!!

La crónica de lo virtual, ya que lo real es que el control duró minutos

Este jueves, el intendente Luis Castellano se acercó al operativo que el Comando Unificado de Operaciones desarrolló sobre la Ruta Nacional Nº 34, en la intersección con Vieytes, para controlar a los camiones que circulaban por esta vía de comunicación.



"Es increíble como los camiones pasan en rojo y la peligrosidad que genera. Esto se tiene que terminar de una vez. Estamos en el verano donde la gente transita por la ruta. A esto se le suma que un tercio de la ciudad que vive al oeste de la Ruta 34 y cruza todos los días", aseveró Castellano.



A este operativo sobre la Ruta Nacional 34 "vamos a tener que mantenerlo en el tiempo. Hablamos con el jefe de la Unidad Regional V (Fabián Forni) y el jefe del escuadrón de Gendarmería (Adrián Finós) para que así sea. Quiero destacar el trabajo del Comando Unificado de Operaciones con la colaboración de Gendarmería, Guardia Urbana, Protección Vial y Comunitaria y Policía".



También declaró que desde el Estado local "nos interesa la prevención y esta es una forma de prevenir accidentes de tránsito. Además, trabajamos con Gendarmería que ya ha hecho algunos procedimientos positivos para cortar con la cadena del traslado de droga. Sabemos que esta ruta es uno de los vehículos principales por donde circula y acá también tenemos que tener prevención y evitar que ingrese a Rafaela".



Desde la Municipalidad, el viernes empezamos la inscripción de 25 personas para la Guardia Urbana, y eso es dinero de los rafaelinos que se coloca en un lugar preventivo como consecuencia de no poder tener los policías que necesitamos para la ciudad y que muy bien nos vendrían no solo para la Unidad Regional V. Este reclamo lo vamos a seguir haciendo".



A su turno, el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Fabián Forni, dijo que la evaluación de estos procedimientos es "muy positiva. La tarea coordinada por Gendarmería, Policía, Policía Comunitaria, GUR, Protección Vial y Comunitaria permite un trabajo muy aceitado con nosotros. Es un trabajo preventivo que tiene sus resultados".



Con respecto al trabajo de la Policía en la ciudad dijo que "se desarrollan diversos operativos que no son de escasos minutos sino de varias horas. La mínima es de cuatro horas, distintas fases, distintas modalidades en distintos barrios. Tenemos conocimiento que este período del año es fundamental y un momento crítico".



Por último, el comandante de Gendarmería, Adrián Finos, expresó que el próximo lunes deja el escuadrón y evaluó que fue "sumamente positivo en lo personal y profesional. Ardua labor. Insisto que la única forma de llevar tranquilidad y seguridad es el trabajo coordinado de todos, poner el granito de arena que le corresponde a cada uno".



Cabe agregar que también estuvieron presentes en el operativo el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Delvis Bodoira, y el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López.