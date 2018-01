Rafaela: La regulación de los lavacoches en el centro del debate político

El Cuerpo Legislativo se reunió con representantes de la CGT Rafaela con el fin de debatir sobre el proyecto de Ordenanza de regulación del espacio público para el lavado de vehículos.

Se encontraban presentes el Presidente del Concejo, Rául Lalo Bonino, todos los concejales (excepto Marta Pascual, quién se encuentra de vacaciones) junto a los dirigentes del Sindicato de la Carne, SOIVA, del Seom y Centro Comercial. Los integrantes de la CGT coincidieron que el proyecto se debería llevarse adelante. No obstante, no pasó lo mismo con los concejales. Hugo Menossi (PRO), estuvo en desacuerdo con la iniciativa del PJ, ya que está convencido que se genera "competencia desleal" y desigualdad con las personas a las que el Municipio le cobró multas por lavar su auto en la vía pública en días indebidos. Asimismo, el Concejal Lisandro Mársico (PDP), acompañó a Hugo, expresandose en contra. Visintini (PRO), se pronunció a favor considerando que algún paso se tiene que dar con respecto de los lavacoches. Mientras tanto, Sagardoy (Cambiemos), solicitó no apurarse, valorar la opinión de las distintas voces, seguir reuniendose, escuchar a los lavacoches y a los comerciantes. Por último, su Correligionario, Leonardo Viotti no se demostró muy conforme con el proyecto y solicitó que se explicite el objetivo real a largo plazo del mismo.

Recordemos que, como ya lo habíamos anticipado en R24N, este proyecto de Ordenanza fue ingresado el 18 de diciembre por el bloque Justicialista. Con la finalidad de generar un registro de lavacoches a través de la tramitación de un permiso municipal que los habilitase a ejercer dicha función.El cuál constará de nombre y apellido del titular, el horario al que deben sujetarse, zona de trabajo y el período de vigencia de un año.

Se le brindará la oportunidad de tener el carnet a quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Acreditar el desarrollo actual la actividad de lavado de vehículos.

Ser mayor de 18 años, quedando prohibido el desarrollo de la actividad a menores de edad.

Contar con 5 años de residencia comprobable en la ciudad de Rafaela y residencia efectiva al momento de solicitar su inscripción.

No contar con trabajo formal.

Presentar ante la autoridad competente un Certificado de Antecedentes Penales otorgado por el Registro Nacional de Reincidencia, el cual deberá ser actualizado.