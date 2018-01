El trasnporte urbano en Rafaela es precario y vergonzoso

¿Quién está a cargo del Transporte? No existe más la secretaría de transporte, no hay nadie designado y los choferes dependen directamente de Daniel Ricotti, quien se encuentra a cargo de Servicios y espacios públicos.

Juan Porta ya no está en el área pero los minibuses siguen teniendo problemas técnicos como puertas trabadas, frenos que no andan del todo, problemas de amortiguadores, también roturas de vidrios o asientos sin fundas porque se encuentran deterioradas y la mayoría de los coches sin aires.

Algunos mecánicos dicen que los aires dejaron de funcionar en los colectivos urbanos porque las ruedas de los vehículos son demasiadas pequeñas para aguantar semejante carga y también debido a que las puertas de éstos se abren constantemente y al no tener un sistema adecuado que evacue el aire caliente que entra perjudica el funcionamiento. Esto sucede porque no todos ellos fueron preparados para utilizar aires, sólo el 21 que tiene un mecanismo diferente en sus puertas.

En plena campaña se incorporaron dos colectivos que fueron expuestos frente de la plaza central de la ciudad. ¿Por qué se gastó en aires acondicionados si no hay colectivo que lo soporte? Porque hay Inoperantes a cargo del área y no técnicos o gente idónea que este interiorizada en el tema. ¿El dinero de los rafaelinos una vez más fue mal utilizado? Lo cierto es que, se gastó parte del presupuesto en mejorar el transporte pero hasta el día de hoy los micros urbanos no son para nada cómodos, en más, ni siquiera son óptimos.