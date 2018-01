Menores vendiendo en las calles de Rafaela, nadie hace nada

A comienzo de la semana me tocó presenciar como una anciana asistió a una criatura que vendía repasadores en el rayo el sol y tenía sed . Le compró una botella de gaseosa. Lo mismo hizo una joven con uno de sus hermanos. Claramente, la gente intenta cubrir el rol de un asistente social porque el Estado no está presente en el momento indicado.

R24N conversó con la señora que intentó ayudar a los niños. Con respecto a si fue a la municipalidad a hablar con una asistente social, expresó que: " Si, me dijeron que iba a llamar al comando para que venga a verificar sus nombres, de dónde es, de acá o de Santa Fe, yo les dije no, de Santa Fe no. Que hagan el favor por lo menos tratar a esa beba".

Esto, no es de hoy. Hace una semana que los derechos de estos niños son vulnerados y se hace la vista gorda desde Desarrollo Social. Hoy se pudo evidenciar como una señora mayor tuvo que ir a avisar a la municipalidad que había niños en esta situación, deshidratados y siendo explotados por sus padres; en vez de que el estado vaya a ellos. Pero no sólo eso, sino que nadie se acercó a ver en qué condición estaban en ningún momento de la mañana.

R24N dialogó con los niños y pudo saber que viven con su madre en barrio Güemes frente a la cancha de fútbol que se encuentra allí , de su tío, que son seis hermanos y que algunos de ellos no han ido nunca a la escuela.