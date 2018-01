El Gobierno buscará enfriar la actividad en el Congreso

Este nuevo escenario no es leído puertas adentro del Gobierno como un tema sensible. "¿Qué pasa si la oposición se junta y decide no aprobar ninguna ley más? Absolutamente nada. No vamos a ceder en nuestra vocación de construir consensos. Pero somos el Gobierno y vamos a conducir los cambios", describió un funcionario que habla a diario con el Presidente.