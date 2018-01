Mañana Bonino cumplirá su sueño, pero desnuda sus limitaciones políticas

En el día de ayer, el Intendente Luis Castellano firmó el traspaso hacia el Presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino, por el cual a partir del 15 de enero a las 07:15, el Concejal de Cambiemos asumirá interinamente la intendencia de la ciudad.

A las 20:56, en su cuenta oficial de facebook, Bonino festejó el hecho escribiendo textualmente: "Hoy firmé el traspaso por el cual a partir del 15 de enero voy a asumir la intendencia de Rafaela".







Lo que en realidad va a suceder a partir del próximo lunes, es que Bonino va a asumir en forma interina, tal como marca la Carta Orgánica Municipal, la intendencia de la ciudad. No va a ser "el Intendente de Rafaela", va a ser el Presidente del Concejo Municipal a cargo del departamento ejecutivo por ausencia del Sr. Intendente, legítimamente votado en las elecciones de 2015.

Lo que Bonino desnuda con lo que escribe en sus redes sociales es básicamente lo que desde R24N venimos denunciando desde el mismo momento en que se "encaprichó" en ser el Presidente del Concejo Municipal, sin siquiera importarle el violentar, como ya explicamos en otras oportunidades, instituciones democráticas y republicanas.

También constituye un hecho grave que este "capricho" haya sido acompañado por los restantes integrantes de Cambiemos, incluído Lisandro Mársico, en los hechos un miembro más de la alianza amarilla.

Personalmente, es la primera vez que observo se festeja un interinato como si fuese un logro propio. Hay que recordarle a Bonino que en el año 2015 los rafaelinos elegimos un Intendente, miembro del Partido Justicialista (y digo elegimos como miembro de esta comunidad, no por haber votado a Castellano, con quien me encuentro en las antípodas ideológicas. Pero a la hora de defender las instituciones democráticas hay que dejar de lado las banderas políticas y hasta algunos pensamientos ideológicos.), que en esa elección perdió por 9 mil votos de diferencia y que la gente no lo eligió para que sea Intendente como el dice "de Rafaela", lo eligieron los Concejales.

La democracia y su cuidado se encuentra por encima de todo.

Bonino demuestra que tiene solamente ambiciones personales, pero no vocación democrática. Su publicación desnuda sus verdaderos pensamientos. El tiempo tendrá con seguridad la última palabra.