Amado Boudou subió un video a las redes: "No hay nada que festejar"

Luego de su liberación, ocurrida ayer tras el fallo de la Cámara Federal porteña, el ex vicepresidente Amado Boudou afirmó que "no hay nada que festejar" y llamó a "trabajar para que no haya un sólo preso político en la Argentina".

En un video de 39 segundos, Boudou grabó un mensaje (que se difundió por las redes sociales) desde el edificio porteño Barracas Central, donde habita desde anoche junto a su esposa embarazada, Mónica García de la Fuente, luego de que la justicia ordenara su excarcelación.

"Compañeras y compañeros muchas gracias. No saben lo que vale el acompañamiento de la forma que sea cuando uno está detenido. Yo digo que 'nunca estuve preso' porque no me van a sacar la posibilidad de soñar, ni de creer ni de estar orgulloso de lo que hicimos. Pero la verdad es que no hay nada que festejar", señaló Boudou.

En el video, el exvicepresidente y ex ministro de Economía del kirchnerismo cuestionó "lo que está pasando" en el país al referirse a las detenciones de ex funcionarios y agregó: "esta democracia no resiste lo que está pasando".

El exvicepresidente estuvo detenido en el penal de Ezeiza desde el 3 de noviembre de 2017 por orden del juez federal Ariel Lijo y ayer fue puesto en libertad luego de que la Cámara Federal porteña decidiera excarcelarlo (y a la vez confirmar su procesamiento) en la causa que investiga una rendición falsa de viáticos cuando era ministro de Economía.

La Cámara Federal porteña revocó ayer la prisión preventiva por entender que el delito que se le imputa es excarcelable y el ex funcionario kirchnerista se presentó siempre en las causas que acumula.

Agencia Télam