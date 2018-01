Nito Artaza: Es natural que Macri haga lo que está haciendo porque él piensa así

Una de las grandes propuestas humorísticas que ofrece la cartelera de Carlos Paz es “Tresmendos”, la obra que llevan adelante Nito Artaza, el Negro Álvarez y Hugo Varela en el teatro Melos de la villa serrana. El trío fue una de las últimas incorporaciones a la temporada y una de las claves para la concreción del espectáculo fue la buena onda de los humoristas que guardan entre sí una amistad basada en años. “La verdad es que se armó muy rápido porque cada uno estaba armando su espectáculo individual, pero el Negro me convenció. Me dijo que íbamos a andar bien. En esta temporada no iba a trabajar todo el verano, pero me entusiasmaron y me sumé”, confiesa Artaza. “Hemos trabajado en varias obras juntos y eso hace que nos llevemos muy bien. Creo que es la unión de tres individualidades, cada uno con su estilo de hacer reír. El Negro tiene un estilo más costumbrista, un luthier como es Hugo y yo aporto algo de actualidad con las imitaciones”.

¿Qué tipo de espectáculo salió con esa mezcla de estilos?

Salió algo muy lindo. Un espectáculo que la gente disfruta muchísimo, participa, se ríe, se emociona y termina bailando y cantando. Creo que la mejor profesión del mundo es hacer reír.

-Respecto a este último punto. ¿En este momento de la actualidad cuesta más hacer reír?

El humor sirve para ayudar a superar los problemas de las épocas que nos toca vivir. El tipo que viene estresado de su trabajo, o tuvo que pagar más por el peaje o las tarifas por la inflación y va a un teatro a buscar reírse. Al principio hay que predisponerlos más, hacerlos entrar a un tono y que pase dos años olvidándose de los problemas. En el espectáculo no hago análisis político, para eso tengo otros escenarios.

La política su otra pasión

La pasión con la que Artaza habla de espectáculo es similar a la que habla de política, su otro perfil. Nito fue senador nacional del radicalismo por Corrientes y también candidato a vicegobernador en las últimas elecciones, acompañando a Carlos “Camau” Espinola, en una unión que armaron el Frente Renovador, algunas agrupaciones peronistas y radicales disidentes que no acompañan la unión con el PRO, sector al que pertenece el artista. Al respecto Artaza considera que los radicales cordobeses “serán claves en la vuelta a las bases del partido”.

“Los radicales debemos recuperar la senda de Yrigoyen. La gran esperanza del radicalismo es Córdoba. Hoy termino aceptando que hay un acuerdo electoral por el que el partido haya desviado un poco su ideología, pero espero que los dirigentes de Córdoba puedan volver a reencaminar a la Unión Cívica Radical hacia un partido que exprese y represente a los sectores más vulnerables”, aseguró Artaza.

“El radicalismo debe recapacitar sobre esta unión electoral que ha tenido. Es un partido de más de 120 años de historia y este período de unión con el PRO espero sea lo más breve posible” agregó.

-¿Qué lectura hace del escenario nacional?

Es natural que Macri haga lo que está haciendo porque él piensa así. Él naturalmente representa a los sectores más corporativos y a los grandes empresarios. En un proyecto en donde haya salarios bajos para tener mayor rentabilidad. Lo que no me parece bien es que lo partidos nacionales y populares como el radicalismo o parte del peronismo acompañen esa idea. El radicalismo no puede acompañar endeudamiento, apertura de importaciones y rebaja de salarios o derechos de los trabajadores y a los jubilados. Seguramente los jóvenes del partido se encargarán de revertirlo.

Fuente: Alfil Diario