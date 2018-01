"La justicia hizo abuso", dijo Boudou tras ser liberado

El exvicepresidente Amado Boudou recuperó este viernes a la noche su libertad y aseguró que "es un sistema que está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia", ante lo cual se quejó de que "tiene más que ver con el escarnio que con la Justicia".



"No quiero ocuparme de mí, sino de los compañeros y las compañeras que están detenidos con prisión preventiva. Son perseguidos. Es un sistema que está dando vuelta lo que es la presunción de inocencia. Tiene más que ver con el escarnio que con la Justicia", sostuvo el ex titular del Senado.



En declaraciones periodísticas al salir de la sede de la Policía Federal del barrio porteño de Villa Lugano, el dirigente opositor advirtió que se trata de "una situación grave".



"He pasado estos días con mucha tranquilidad, mucha fe, convencido de lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Es muy duro perder la libertad, para los familiares y las personas que se acercan a acompañar. Son condiciones muy duras. Estuvimos en un penal federal sin ningún privilegio", señaló.



Y agregó: "No importan mis 70 días, sino lo que pasa para el país".



Al hablar de los mellizos que espera con su pareja, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, Boudou se emocionó y lagrimeó.



Consultado sobre si va a regresar a la actividad política, subrayó: "Nunca me fui. No puedo regresar a donde nunca me fui".



Luego, saludó a un grupo de militantes que lo fueron a recibir, se sacó fotos y hasta tomó mate.

Fuente: Cadena3