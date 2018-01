Vicky Xipolitakis rompió el silencio y habló de la pérdida de su embarazo

El tres de enero Vicky Xipolitakis perdió un embarazo de cinco semanas y por primera vez la vedette habló de este tema tan sensible.

Vicky Xipolitakis está en pareja hace un año con el banquero Javier Naselli y aunque todavía le cuesta hablar de la pérdida del embarazo, brindó una entrevista para Clarín y contó en detalle la delicada situación que le tocó vivir.

“Siempre que estás bien planeás formar una familia y yo estoy muy bien. Pero lo esperaremos para cuando Dios lo mande. No era el momento. Y agradezco a todos por estar. La gente me dio las fuerzas que en algún momento no tenía”, contó Vicky Xipolitakis.

Además, habló sobre su primer aniversario junto a su pareja: “Llevé velas, flores, almohadas, comida, dos copas para brindar y muchas cosas más”, detalló Vicky Xipolitakis, sobre un momento muy especial. ¡Felicidades!