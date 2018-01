La selfie caliente de Cande Tinelli: “Todos los cuerpos son hermosos”

Cande Tinelli viajó con sus amigas y su hermana Mica para pasar las fiestas en Punta del Este. A partir de ahí, se instaló en la chacra que la familia tiene en José Ignacio -la zona más top de las playas esteñas- para disfrutar del verano.

En sus redes sociales, la it girl publica videos desopilantes de las juntadas y salidas con amigas. Pero en este caso, compartió una foto que llevó a la reflexión. Durante el mediodía del jueves, Cande Tinelli publicó en su cuenta de Instagram una foto de espaldas en malla enteriza y con sus tatoos a flor de piel.

Junto al posteo, escribió un mensaje muy íntimo sobre la aceptación de su cuerpo propio: “Self love. Solía preocuparme extremadamente por como me veía físicamente, por sentir que tenía que ser muy delgada para pertenecer y estar acorde a esta sociedad. La verdad que hoy no me importa ni un poco tener kilos de mas o de menos, soy feliz con el cuerpo que me toco, y sepan que hoy en día todo es válido, y todos los cuerpos son hermosos. Aceptarse a uno mismo es lo mas lindo que hay. ♥️ #todosloscuerpossonbuenoscuerpos”, expresó Cande Tinelli.