Boudou consiguió una excarcelación pero seguirá detenido

La Cámara Federal otorgó hoy la excarcelación a Amado Boudou y a su amigo José María Nuñez Carmona, pero el ex vicepresidente seguirá detenido en función que tiene prisión preventiva en otro expediente, en tanto que el empresario sí recuperará su libertad. Fuentes judiciales informaron a NA que la Sala de Feria le otorgó la excarcelación a Boudou en la investigación por enriquecimiento ilícito, pero seguirá detenido porque tiene prisión preventiva en otro expediente por viáticos irregulares.



El abogado Eduardo Durañona ofreció al juez Ariel Lijo hace semanas que su defendido, preso en Ezeiza desde el 3 de noviembre, permanezca arrestado en su domicilio o bajo el control de una pulsera electrónica. Estas medidas fueron rechazadas por el juez Lijo y al ser apelada la decisión, tuvo que definir la Sala I, que se encuentra en feria, conformada por los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, según informó Clarín.



Los camaristas no lograron ponerse de acuerdo e intervino el juez de la Cámara del Crimen, Rodolfo Pocillio Argerich quien acompañó el voto de Farah a favor del ex vice. A Boudou se le atribuyen en esta causa tres hechos de lavado de activos: la introducción al mercado de más de 7 millones de pesos a través de un blanqueo al que en 2009 accedió Núñez Carmona, la compra del departamento de Agustina Kämpfer "poniendo en circulación 120 mil dólares de origen ilícito" y la incorporación a su patrimonio de 80 mil dólares "sin justificar su origen".



Sigue preso. Boudou sumó otro procesamiento con prisión preventiva, por el delito de peculado --malversación de fondos públicos-- por la “presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos”, en la rendición de viajes cuando era ministro de Economía.

Fuente: Perfil