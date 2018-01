Quevedo logró que Bonino admitiera que cobra $88.890, 60 y no $53. 216,22

Jorge Quevedo, miembro del partido UNIR, ex candidato a concejal en 2006, finalmente logró reunirse ayer con el Presidente tras intimarlo por la Ordenanza Nº 3528. En la cuál, se le exigía trasparentar la información pública sobre su salario en bruto presentando los recibos correspondientes. Ya que, Bonino en una mala expresión expuso que cobraba mucho menos, haciendo referencia sólo al Neto. Enterate cuánto cobran los concejales.

Ayer, a las 17 horas se consumó el encuentro entre el Presidente del Cuerpo Legislativo de Rafaela, Raúl LALO Bonino y Jorge Quevedo, quién deseaba denunciarlo penalmente si no recibía respuesta alguna sobre la intimación. En la cuál, se le solicitaba al Presidente que exponga su recibo de sueldo y el de los demás concejales porque no había sido afortunada la frase de Bonino en una entrevista al considerar el monto de su salario Neto y no el Bruto cuando expresó cuánto cobraba. Bonino con descuentos por el impuesto a las ganancias y aportes jubilatorios ganaría mensualmente $52,664.61, como había dicho y $ 88,890.69 en Bruto.

Jorge Quevedo en diálogo con R24N sostuvo que: “Fue una iniciativa mía con la de unos compañeros de UNIR. Todo comenzó cuando fui a Bs.As hace seis años cuando fui candidato a concejal por el partido UNIR, ahí llevé la denuncia de la corrupción por obra pública, por ganancias, la falta de transparencia de información y el tema de medio ambiente".

A continuación, Quevedo manifestó que: “Enviamos dos cartas al Cuerpo Legislativo local , la primera fue dirigida a los concejales en su totalidad, excepto a Mársico, por supuesto, que no cobro de la devolución del impuesto a las ganancias . En ese momento, 10 de diciembre, estaban todavía en funciones y había tres concejales que iban a terminar su mandato el 10 de diciembre y no lo habían devuelto, pero nada sucedió”.

“En el medio, intimamos con 15 días hábiles al nuevo Presidente del Concejo. Que apareció diciendo en un reportaje que ganaba 53 mil pesos cuando en realidad no era así. En ese momento, me comuniqué con colaboradores de UNIR, asistí a reuniones en Rosario, allí recibí el aval para enviar una intimación al Presidente, donde en base a la Ordenanza nª 3528 le exigí establecer la información pública y le dimos 72 hs para que muestre los recibos de sueldos. Finalmente, nos reunimos con Bonino y nos mostró que había tomado el salario en Neto pero que en realidad si se toma el Bruto estaría cobrando $88.890, 60”, Finalizó el Dirigente de UNIR.

Por su parte, el Presidente del Concejo, en un comunicado se refirió al encuentro con Jorge Quevedo: “La iniciativa de Jorge va en coincidencia con un Norte que tenemos desde que asumimos la dirección del Concejo, y es la de transparentar todos los números, no solo lo que cobran los concejales, sino también cuanto y como se gasta. Queremos llevar al Concejo a la era digital, pero para ello necesitamos un poco de paciencia porque es mucho lo que hay que hacer”.