Turnero y asientos nuevos en la Municipalidad: ahora te podes comer la fila sentado

Castellano apunta a la modernización tecnológica, pero al parecer la mira está bastante desecha y le está costando calibrar nuevamente el arma.

¿Va a disparar en algún momento?

Por ahora solo ladrillos y "técnicas de agilización" del siglo pasado. Por lo menos vas a poder comerte la fila sentado. Eso sí, llevate un libro, una botella de agua, unas masitas y la misma paciencia que venías teniendo...o más

El Intendente habló sobre las obras que se están llevando a cabo en el sub suelo del palacio municipal. Al respecto expresó:

"Es una obra necesaria que forma parte del esquema de modernización del Municipio para brindarle una mejor atención al ciudadano", declaró el intendente Luis Castellano cuando recorrió este miércoles, el subsuelo del edificio municipal que está en proceso de remodelación.



Las tareas comenzaron a principios de enero con la reducción del horario de atención por el receso de verano. "Estamos trabajando contrarreloj para poder abrir en el mes de febrero, garantizando las condiciones necesarias para atender al público".



Dentro del esquema de modernización del Municipio, "también buscamos transparentar las funciones y generar un mejor ámbito de trabajo para los empleados municipales del subsuelo, por eso este espacio se ha abierto por completo. Son alrededor de 50 personas que atienden a mucha gente todos los días".



"Me parece importante que como Estado nos vayamos adaptando al cambio tecnológico. Uno de los nuevos paradigmas que se está comenzando a aplicar no solamente en los Estados sino también en las empresas, es que las funciones se cumplan de forma transparente y abierta. Esto requiere de reformas en la arquitectura, incorporación de tecnología, digitalización de los documentos que hoy están en papel (planos, expedientes, certificaciones) y una reorganización del trabajo. Todo esto apunta a lograr un Estado eficiente, ágil y más cerca del vecino", comentó Castellano.



Uno de los grandes cambios es la colocación de un turnero y de asientos para espera: "Queremos que la gente que deba esperar lo haga cómoda. Esto se complementará con el turnero que nos ayudará a ordenar la atención y que cada persona pueda saber cuándo será atendida".



"Estamos dando un paso importante y esto también lo hicimos con otros servicios como la TEP, la ZEC, la carpeta ciudadana, la aplicación Rafaela Ciudad con la incorporación del servicio "¿Cuándo llega?" para saber el tiempo que falta para que un minibus llegue a la próxima parada, la posibilidad de realizar los pagos a través internet, etc", agregó.