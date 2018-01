Vía libre para la pavimentación de las calles del PAER y Av. Perón

Dos de los tres proyecto de ordenanzas que se trataron en el día de ayer estuvieron vinculados a obras de pavimentación en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER), ya sea en su parte interna como la principal avenida, Presidente Juan Domingo Perón.

En realidad, estas obras ya habían sido habilitadas pero necesitaban o de algunas correcciones o de respaldo del Concejo Municipal para que puedan concretarse a lo largo del presente año.

En primer lugar, en lo que refiere a la ordenanza sobre las calles internas del predio, lo que se hizo fue derogar la norma anterior, debido a que se daba a entender que se haría en una sola etapa. Ahora, se coordinará con los empresarios afectados para determinar cuáles serán las diferentes etapas, y cuales serán los planes de pago (hasta ahora, se hablaba de hasta 4 años).

Las calles a pavimentar son Av. Pte J. D. Perón, Pte. Arturo Frondizi. Gobernador Silvestre Begnis, Ageo Culzoni -todas entre 500 Millas y Piovano-; 500 Millas (entre Perón y José Oliveras), Juan López Caula (entre Frondizi y José Oliveras), Sebastián Valvo (entre Silvestre Begnis y Oliveras y entre Perón y Marcelo T. de Alvear) y Marcelo T de Alvear (entre 500 Millas y José Piovano).

Jorge Muriel detalló que la ordenanza -que se aprobó por unanimidad- habilita al Ejecutivo a desarrollar todas las etapas que crea necesario. Y se le cobrará el 30% del monto total de la obra. Y Junto con Lisandro Mársico detallaron que 600.000 pesos aporta el Municipio, 3 millones de pesos la Nación y $1.800.000 lo aportarán los empresarios, totalizando 5.400.000 pesos.

El otro de los temas derivó, curiosamente, en un enfrentamiento entre Jorge Muriel y Hugo Menossi. Se trata de la pavimentación de Avenida Perón. En este caso, los frentistas y otros tres catastros aportarán -en diferentes proporciones- para recaudar un 30% del total de la obra que hará Menara Construcciones, que aporta la Provincia (unos 12 millones de pesos). El dinero recaudado servirá para ampliar de infraestructura el Espacio de Usos Múltiples, con policías, bomberos, primeros auxilios, etc.

Hugo Menossi recordó que "en 2014 y 2016 se presentaron minutas de comunicación desde el PRO por este tema. Primero para que se haga aunque sea ripio, y 2016, se solicitó el pavimento", dijo y agregó que si bien no estaba incluido en los considerando "nosotros también lo estábamos pidiendo". Jorge Muriel pareció entender que el "nosotros" era solo por el PRO y no por todo el Cuerpo Legislativo. "Es cierto lo que dijo Hugo. Pero todas las gestiones las hizo el Ejecutivo", replicó el peronista. "Está un poco desubicado o no entiende que podemos hacer", dijo Menossi de Muriel. "Nosotros no podemos gestionar. El Intendente es elegido por eso. Lo que estamos votando es lo mismo que pidió el CCIRR. Jamás puse en tela de juicio la falta de gestión, sino que quise decir que hay antecedentes en el Concejo", completó el macrista. "Yo también hice un aporte. Se ve que está irascible el concejal", replicó Muriel.

Fuente: La Opinión