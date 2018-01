Tras la polémica por la palmera de los 235 mil pesos, el Gobierno ahora evalúa aceptar una donación

Si no llueve, este mismo fin de semana será retirado del Patio de las Palmeras el ejemplar de una Butia Yatay que, según el informe que acaba de firmar la Dirección de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya no tiene vida y por lo tanto se considera peligroso mantenerla en ese espacio de la Casa Rosada. Incluso ya hay un corralito con vallas alrededor del jardín que las contiene. La extracción se hará siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan (el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias en la Ciudad para sábado y domingo), después de evaluar algunas cuestiones operativas y aún cuando no se haya definido su reemplazo. De todos modos, tras la polémica generada por la posible compra y dos llamados a compulsa de precios, en Gobierno analizan aceptar una donación, posiblemente de la provincia de Entre Ríos.

Esta semana Infobae dio a conocer, a través de la sección Círculo Rojo, el inicio de un proceso de 'compra directa por monto' que rige para valores inferiores a $ 1.300.000. A partir de la enorme repercusión que generó la información dos particulares ofrecieron donar al Estado ejemplares de Butia Yatay y hasta trascendió la posibilidad de que el municipio entrerriano de Colón ceda una palmera.

Según se indicó desde la Secretaría General se abrió un llamado para que participaran oferentes y ganara quien ofreciera el mejor precio, en caso de cumplir con cada uno de los requisitos establecidos. Este llamado, que cerró el 29 de diciembre, tuvo una sola oferta y está en proceso de evaluación. El anterior no tuvo ninguna presentación.



Un importante ministro propuso dar marcha atrás con la compra de la Butia Yatay y trasladar alguna palmera de la Plaza de Mayo. En Casa Rosada lo descartaron aunque advirtieron que aún en caso de una donación o intercambio el Estado se ahorraría sólo el valor de la planta pero no el traslado desde su lugar de origen ni el montaje de un operativo especial para su colocación, probablemente con una grúa, y el posterior mantenimiento en el nuevo lugar. Incluso atribuyeron a ese operativo el precio pedido por el único oferente.

La empresa Native Trees, con domicilio en Goya, provincia de Corrientes, pidió $ 235.950 según el expediente que se abrió a fines del año pasado. En su página web informa varios números de teléfono con los que este diario intentó comunicarse infructuosamente: "Ese número no corresponde a un abonado en servicio", indicó una grabación. Sin embargo fuentes de Casa Rosada indicaron que hoy mismo se comunicaron con Native Trees y que el Departamento de Legales le solicitó a la empresa documentación faltante que avale los requisitos a cumplir. Si no la presentan en un plazo de 24 hs quedarán fuera del proceso y la compulsa de precios, desierta. En caso de que cumplan los requisitos, una comisión continuará esta semana con el proceso de evaluación antes de definir la compra, se indicó.

En nombre de Joaquín Villafañe Tapia, la empresa informa en su web que cuenta con un vivero propio en la provincia de Corrientes y centros de acopio en Buenos Aires y Santa Fe, desde donde provee y exporta árboles y palmeras de origen sudamericano en peligro de extinción que, según aseguran, cultiva con semillas que recoge de la naturaleza. En el mismo sitio se indica que han sido sus clientes el Parque del Bicentenario en Salta; el barrio Santa Bárbara en Tigre; Temaiken; el Casino de Victoria, Entre Ríos; Sofitel, La Reserva Cardales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Dirigentes políticos goyanos señalaron a Infobae que el joven Villafañe Tapia fue responsable recientemente de la plantación de palmeras sobre la avenida Colón, en la ciudad que ahora gobierna el intendente Ignacio Osella, de Eco-Cambiemos. Hace algunos años una asociación ecológica fundada por el reconocido Eduardo Basso del Pont, ya fallecido, había denunciado en Goya al padre del oferente a quien atribuían sacar con excavadoras palmeras Butia Yatay, de fácil crecimiento en Corrientes, de los costados de los caminos o de campos privados para su venta.

